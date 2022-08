Koronavírus-flashback: nincs egyenlő hozzáférés a majomhimlő-vakcinákhoz

Visszatért a vakcinaturizmus és az oltóanyagkészletekért zajló verseny Európába, de most már nem a covid, hanem a majomhimlő miatt. A New York Times cikke szerint egyes nemzetek sokkal felkészültebbek, mint mások, és az EU hiába igyekezett elkerülni, a koronavírus-járványhoz hasonlóan most is egyenlőtlenek a feltételek a vakcinához és az egyéb védekezési módokhoz való hozzáférésben.

2020 júniusában az Európai Bizottság újfajta oltóanyag-stratégiát dolgozott ki a covid megfékezésére, aminek az egyik célja az lett volna, hogy a tagállamok és lakosságuk nagyjából egy időben és egyenlően férjen hozzá a védőoltásokhoz. Mivel ez akkor nem teljesen sikerült, a majomhimlőjárvány miatti globális vészhelyzetre reagálva az EU tavaly új, központosított egészségügyi sürgősségi hatóságot hozott létre, hogy a huszonhét tagállamot közös platformra hozza.

A New York Timesnak megszólaló szakértők viszont azt mondják, az új ügynökség nem rendelkezik a számára elképzelt teljes jogkörrel, részben azért, mert az egyes országok nem voltak nyitottak arra, hogy átengedjék az irányítást a saját közegészségügyük felett.

Sorba állnak emberek Lille-ben, hogy megkapják a majomhimlő elleni oltást Fotó: FRANCOIS LO PRESTI/AFP

A cikk szerint míg az európai majomhimlőjárvány epicentrumának számító Belgium eddig harmincezer adag oltóanyagot rendelt, de eddig csak mintegy háromezer adaghoz férhetett hozzá az EU-tól, Spanyolországba – ahol május óta több mint ötezer majomhimlős esetet jelentettek, messze a legtöbbet Európában – tizenötezer adag vakcina érkezett. Franciaországban pedig, habár kevesebb, mint feleannyi regisztrált fertőzött eset van, huszonhétezer embert oltottak be. A német kormány 240 ezer adagot rendelt közvetlenül a Bavarian Nordictól – többet, mint amennyit az Európai Bizottság eddig az egész kontinensre szánt –, és ebből negyvenezret már meg is kapott.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ kedden közölte az MTI-vel, hogy megérkezett Magyarországra is a majomhimlő elleni védőoltás: hazánk 2560 adag vakcinát kap, amely 1280 ember oltására elegendő. Az oltás két dózisból áll, amit egy hónapos különbséggel kell beadni, a felvételére vonatkozó kritériumokról és az oltóhelyekről még zajlik az egyeztetés.