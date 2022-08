Csehország 8 katonai helikoptert kap ingyen az Egyesült Államoktól

Az Egyesült Államok prágai nagykövete pénteken jelentette be, hogy országa nyolc katonai helikoptert ad ingyen a Cseh Köztársaságnak. A cseh védelmi miniszter szerint ezzel ismerik el az Ukrajnának nyújtott segítséget. A cseh hadsereg célja egyébként is az volt, hogy minél gyorsabban modern eszközökre cseréljék a rajtuk maradt szovjet fegyvereket. Jana Cernochova védelmi miniszter úgy értékelte, hogy most mutatkozott meg, mennyire kifizetődő az Ukrajna melletti kiállásuk.

AH-1Z Viper harci helikopter Fotó: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

Az amerikai nagykövetség közleménye szerint ezt a 8 gépet a csehek az eleve megrendelt 12 helikopteren felül kapják, vagyis összesen 20 gép érkezik hozzájuk. Az ajándékcsomaggal hat AH-1Z harci a kettő UH-1Y szállító helikopter érkezik. (Reuters)