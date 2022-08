Vademberekké tettek minket: egy orosz ejtőernyős emlékiratai az ukrán háborúról

Pavel Filatyiev olyat tett, amit eddig még senki sem mert meglépni: 141 oldalon megírta, milyen szörnyűségeket tapasztalt orosz katonaként az orosz-ukrán háborúban, ezt pedig arccal és névvel vállalva közzé is tette a legnagyobb orosz közösségi oldalon. Utána pedig csak várta, hogy mikor jönnek letartóztatni őt. A beszámolójából kiderül, hogy

az orosz katonákat nagyon rossz körülményekből, rettenetesen elavult eszközökkel, szakadt ruhákban küldték a háborúba, miután hónapokig hideg sátrakban váratták őket a határ orosz oldalán;

úgy indultak a háborúba, hogy fogalmuk sem volt, miért küldik őket, és pontosan mi a feladatuk;

a fronton sem kaptak rendes ellátmányt és felszerelést, ezért aztán, ha alkalmuk adódott, vademberként fosztogattak, hogy élelemhez és ruhához jussanak;

sok katona inkább lábon lövi magát, hogy hazamehessen, mint hogy kint maradjon a fronton, de a sérült katonák ellátását nem fizeti az állam, és amint lehet, visszaküldenek mindenkit harcolni.

Arról már eddig is lehetett pletykákra, lehallgatott beszélgetésekre és egyéb titkosszolgálati információkra alapozva hallani, milyen rettenetes állapotok uralkodnak az orosz hadseregben. Eddig viszont még nem született olyan dokumentum, amiben valaki ilyen részletességgel, nevét is vállalva számolna be arról, mi folyik a front orosz oldalán.