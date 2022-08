Macron kemény beszédet mondott: El kell fogadnunk, hogy a szabadságnak ára van

Fotó: ERIC GAILLARD/AFP

Emmanuel Macron francia elnök arra figyelmeztette Franciaországot, hogy el kell fogadni:

a szabadságnak ára van.

„Az embereknek komoly lelkierőre lesz szükségük, hogy szembenézzenek a most következő időszakkal, hogy felülkerekedjenek a bizonytalanságon, a viszontagságokon, és ne akarják a könnyebb utat választani. El kell fogadunk együtt, hogy a szabadságnak és az értékeinknek ára van.”

Macron Dél-Franciaországban, Bormes-les-Mimosas-ban a náci megszállás alóli felszabadulás 78. évfordulóján beszélt erről pénteken - azok után, hogy aznap telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyinnal. Az értékelések szerint a francia elnök így akarja felkészíteni az embereket a várható nehézségekre.

A beszédben megismételte, hogy támogatja Ukrajnát, az ország ellenállását hősiesnek nevezte az orosz hadsereg brutális támadásával szemben.

„A háború az ajtónkon dörömböl”,

mondta Macron. Szerinte feléledt a bosszúvágy szelleme, az államok szuverenitásának felháborító megsértése és az imperialista törekvések.

Bár Macronnak korábbi interjúkban is voltak már hasonló megjegyzései, most apokaliptikusabb nyelvezetet használt. Arra számít, hogy komoly tüntetések lesznek az energiahiány és az infláció miatt, a közelgő válságot pedig a szabadságért fizetendő árként keretezi, és Oroszországot hibáztatja érte - írta az Eurasia Group elemzője, Mujtaba Rahman. Macron szélsőbaloldali és szélsőjobboldali ellenzéke is az Oroszország elleni szankciók kritikusai.

A pénteki Macron-Putyin telefonbeszélgetésen abban egyetértettek a felek, hogy meg kell szervezni a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) látogatását a zaporizzsjai atomerőműhöz.

A spórolás közben elkezdődött már Franciaországban is. “Párizsban rendőrök ellenőrzik a boltokat, és 150 eurós (60 ezer forintos) bírságot szabnak ki, ha tárva-nyitva hagyják az ajtót, amíg megy a klíma. Több francia városban, például Lyonban és Besançonban is bevezettek ilyen korlátozást, de a kormány az egész országra kiterjesztené, mivel úgy számolnak, az utca hűtése 20 százalékkal növeli az energiafogyasztást” - írtuk az európai takarékosság-körképünkben. A nagyobb üzletláncok beleegyeztek, hogy zárás után lekapcsolják a kivilágított feliratokat, és csökkentik a fényerőt a boltokban. Éjjel egytől reggel hatig a hirdetőfelületeket sem szabad kivilágítani, kivéve a reptereken és a pályaudvarokon.