Valószínű, hogy a teszt rossz, ha a covid minden tünetét produkálod, de negatív eredményt kapsz otthon

A 444 szerkesztőségének több tagja is arról számolt be a Sziget után, hogy produkálják a covid jellegzetes tüneteit, letesztelték magukat otthon többször is, de negatív lett az eredményük.

Ez nyilván nem speciális 444-es jelenség, olvasóink is írtak hasonlókat, arra gyanakodva, hogy az otthoni gyorstesztek nem mutatják ki a covid éppen most terjedő verzióját.

Erre hajlanak a patikusok is, legalábbis azok, akikkel beszélgettünk. Szerintük kevésbé megbízhatóak a tesztek a koronavírus aktuális mutációira. (Az omikron BA.4 vagy BA.5 alvariánsa lehet domináns az országban.) Van, aki szerint a mostani variánsnál az orrba dugós tesztnél megbízhatóbb a nyálmintás, és érdemes 4-5 napot várni a tünetek jelentkezése után.

A PCR-teszt sokkal megbízhatóbb, de tavasz óta az állami ingyenes tesztelés megszűnt. A mentősök már nem mennek házhoz, a háziorvosoknál antigén gyorsteszt van. Ezek azért még mindig megbízhatóbbak a patikában kapható egyszerűbb eszközöknél.

Vagyis ha az otthoni gyorsteszt a tünetetek ellenére nem mutatja ki a covidot, de meg akarunk bizonyosodni róla, hogy valóban elkaptuk a koronavírust, akkor saját zsebből végezhetünk PCR-tesztet.

Megkérdeztük Nyíri Miklóst, a covid különböző variánsait a Nemzeti Népegészségügyi Központnál sok esetben korábban jelző Neumann Labs ügyvezető igazgatóját, hogy valóban nehezebben mutatják-e ki a terjedő alvariánst a gyorstesztek. Szerinte az omikron felbukkanásánál volt ilyen gyanú, januárban alapos felmérések is készültek a tesztek érzékenységégről. Az derült ki, hogy vannak nagyon rossz gyorstesztek, a nagy szórás 75-90 százalék között volt. A gyorstesztek pontossága a betegség előrehaladásával nő, az első napokban kevésbé megbízhatóak.