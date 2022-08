A TikTok rögzíteni tudja, hogy mit gépelsz

Lényegében kémszoftverként működik a TikTok beépített böngészője, állapította meg Felix Krause személyiségjogi kutató, a Google egykori mérnöke az app kódjának vizsgálata után. Az app beépített böngészőjében, ami akkor nyílik meg, ha a felhasználó külső hivatkozásra kattint, egy olyan kód fut, amely a felhasználó minden billentyűleütését rögzíti. Krause kutatása arra nem terjedt ki, hogy a TikTok hogyan használja ezt a képességet, de a kutató szerint az alkalmas arra, hogy a cég nyomon követhesse a felhasználók online szokásait.

Lényegében az applikáció mindent rögzíteni képes, amit a felhasználók a böngészőbe beírnak. Így akár hitelkártyaadataikat, jelszavaikat, más érzékeny információikat is, amennyiben azt a TikTok beépített böngészőjét használva adják meg egy oldalon.

A TikTok hivatalosan azzal védekezett, hogy ezt a funkciót csak hibaelhárításra használják. Más, Krausétól független kutatók szerint ugyan a fejlesztési szakaszban valóban szoktak ilyen nyomkövetőket használni, de a nagyközönségnek kiadott verziókban az ilyesmi szokatlan. Ilyen trackereket inkább kártékony programok használnak, melyek célja pont az ilyen érzékeny információk megszerzése.

A TikTok Krause kutatására reagálva "inkorrektnek és félrevezetőnek" nevezte a kutató megállapításait. "A jelentéssel szemben nem gyűjtünk ilyen adatokat ezzel a kóddal" - közölték. Krause valójában nem állította, hogy ez történik, mint mondta, azt nem tudta megállapítani, hogy a felhasználók által bevitt szövegek tartalmát aktívan gyűjti-e az applikáció, és hogy az adatokat elküldi-e a TikToknak. Csupán azt, hogy a programnak része ez a kód, ami erre is alkalmas.

Ez már önmagában komoly gondokat okozhat még a TikToknak. Az amerikai kormány vizsgálatokat indított a kínai tulajdonú applikáció ügyében, hogy az nem fenyegeti-e az amerikai nemzetbiztonságot azzal, hogy adatokat oszt meg amerikai felhasználókról kínával. (Via The New York Times)