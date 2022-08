Életképtelen magzata kihordására kényszeríthetnek a louisianai törvények egy nőt

Ben Crumpot, a neves polgári jogi ügyvédet fogadta fel Nancy Davis, a 36 éves louisianai nő, akitől a minap megtagadták az abortuszt a Baton Rouge-i kórházban. Davis a tizedik hétben járt, amikor egy ultrahangos vizsgálat feltárta, hogy magzata koponyacsontjának teteje nem fejlődött ki. Ez az acraniának nevezett állapot összeegyeztethetetlen az élettel, a gyermek születése után legfeljebb órákig maradna csak életben.

Louisianában az abortuszhoz való jog alkotmányos védelmét jelentő Roe kontra Wade ítélet nyári megsemmisítése után azonnal az ország egyik legszigorúbb abortusztilalmát léptették életbe, amely szerint csak egészen kivételes esetekben lehet abortuszt végezni. A Baton Rouge-i kórházban pedig úgy értelmezték az előírásokat, hogy mivel azokban az acrania nincs külön nevesítve, ezért nem vállalják az abortusz elvégzését.

Katrina Jackson állami szenátor, a szigorú szabályozás írója szerint a kórháznak el kellett volna végeznie a beavatkozást, mert a törvény szerinte a méhen kívül életképtelen magzatok abortálását engedélyezi. Davis ügyvédje, Crump szerint viszont a louisianai szabályozás nagyon is homályos, nehezen értelmezhető, és ennek pont ilyen következményei lehetnek. A neves polgári jogi ügyvéd szerint alkotói "mély lelki és testi traumáknak" teszik ki ügyfelét és a hasonló helyzetbe került nőket.

A kórház visszautasítása miatt azonban Davisre, aki most már terhessége 13. hetében jár, nehéz döntések várnak. Vagy kénytelen lesz más államban elvégeztetni a beavatkozást - a Guardian szerint Davis pénteken Floridát és Észak-Karolinát fontolgatta, ahol ugyan szintén korlátozzák az abortuszt, de mindkét államban kivételt jelent a tilalom alól, ha a magzat acraniás -, minthogy kihordja gyermekét, aki szinte azonnal meg is halna a szülés után. "Nehéz abban a tudatban élni, hogy azért hordom ki, hogy eltemessem" - mondta erről a helyi WAFB tévének. (Via The Guardian)