Magyar feliratú rakétákkal hívták fel a figyelmet az orosz agresszióra

„Gratulálunk magyar barátainknak az államalapítás ünnepe alkalmából (Szent István napja). Több ezer ember életét követelte Magyarországon és Ukrajnában is az orosz agresszió, akik népük szabadságáért haltak meg” - kezdődik az a Facebook bejegyzés, amit Viktor Sadej kárpátaljai ukrán újságíró, politikus, Ungvár egykori polgármestere és önkormányzati képviselője posztolt.



Az rtl.hu által észrevett bejegyzés nem annyira augusztus 20-ára, sokkal inkább október 23-ára hangolva úgy folytatódik: „Emlékezünk mindazokra, akik orosz kéz által pusztultak el. Hitler példájából pedig tudjuk, hogy az ilyen diktátorok nem állnak meg egy államnál. Ezért védjük most Ukrajna és Európa szabadságát. A mi szabadságunkért és a tietekért!”

Sadej két képet is mellékelt. Ezeken az egybefont magyar és ukrán zászlókon olyan rakéták vannak, amelyekre 1956-ra emlékeztető üzenetet írtak. Szeles Erika is az 56-os forradalom 15 éves mártírja volt.

Fotó: Viktor Sadej/Facebook

Középen Fedir Sándor Fotó: Viktor Sadej/Facebook

Sadej az, aki korábban megosztott egy videót, amiből kiderült: úgy használja az ukrán hadsereg a kevesek által beszélt magyar nyelvet az orosz megszállók elleni harcban, ahogy az amerikaiak az első és második világháborúban a híres navajo indián kódbeszélőket. Ezen a videón is szerepelt a mostani képen is látható, az ukrán területvédelmi erők 68. zászlóaljában szolgáló Fedir Sándor. Ő nemcsak Kárpátalján belül ismert figura, de még a magyar bulvármédia fogyasztói is emlékezhetnek rá. Az átírások miatt a sajtóban néhol Fedir, néhol Fedor, néhol pedig Fegyir Sándor néven emlegetett férfi az Ungvári Nemzeti Egyetem oktatója, professzor, turisztikai szakértő.