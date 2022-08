Nyolc éven át jelentett az al-Kaidáról Nagy-Britanniának, ahonnan most kiszekálták a lányát

Aimen Dean a brit hírszerzés egyik leghatékonyabb ügynöke volt. Az al-Kaida bombagyárosa nyolc éven át jelentett titokban a brit hírszerzésnek, az ő segítségével számolták fel a terrorcsoport több afganisztáni menedékházát és fegyverraktárát, ölték meg az al-Kaida szaúdi szárnyát vezető Juszaf al-Ajerit, és akadályozták meg a New York-i metróban 2003-ban tervezett vegyi bombás támadást. Szolgálataiért Dean brit állampolgárságot kapott, és le is telepedhetett az országban.

Most azonban azt tervezi, hogy egész családjával felkerekedik, és a Közel-Keleten kezd új életet. Hogy miért? Állítása szerint a glasgow-i magániskolában, a St. George's-ban diszkrimináció érte lányát és családját, mert a többi szülő aggodalmaskodni kezdett, hogy jelenlétük biztonsági kockázatot jelent.

A szakértők amúgy nem osztják ezeket az aggályokat. Mielőtt Dean beiratta volna a lányát a St. George's-ba, a brit elhárítás, az MI5 biztosította az iskolát, hogy a férfi nem jelent veszélyt az intézmény biztonságára. Amikor a többi szülő panaszai befutottak, az iskola igazgatója, Alexandra Hems újra kikérte az MI5 véleményét, de az elhárítás újra biztosította őt, hogy Deanék nem jelentenek kockázatot.

Dean állítása szerint Hems ennek ellenére közölte velük, hogy az al-kaidához fűződő viszonyuk miatt nem látják őket szívesen. Dean szerint az iskola azt kérte tőlük, hogy a lányukat ne abban az időben, és ne ugyanott tegyék ki iskolába menet, ahol a többi diák is érkezik. Ők ennek eleget is tettek, de Dean szerint a lányát ezután is inzultusok érték az iskolában, autista kisfia felvételét az intézmény óvodájába pedig annak ellenére is elutasították, hogy ők hajlandók lettek volna megfizetni a speciális nevelési igényű gyermek felügyeletének többletköltségeit. Dean szerint az iskola azt tanácsolta nekik, hogy a gyerekeknek is jobb lenne, ha a Közel-Keleten járnának iskolába.

Dean ezért panasszal fordult az iskola oktatási tevékenységét felügyelő helyi jegyzőhöz. Az iskola tagadja Dean vádjait.

A vizsgálat eredményétől függetlenül Dean már elhatározta, hogy bár brit állampolgárságot kapott, mégis távozni fog az országból. A Guardian két volt brit hírszerzővel is beszélt, akik egyrészt látták Dean jelentéseit, később pedig dolgoztak is vele. Mindkettejüket megrázta, hogy Dean és családja feladni kényszerült a nagy-britanniai letelepülés tervét. Az egyikük szerint az ország "örökké adósa" marad Deannek. "Elkötelezett híve volt a világi értékeket valló demokratikus államoknak, ahol a hívők kényelemben és biztonságban élhetnek. Senkitől se lehet ennél nagyobb elköteleződést kérni, szó szerint az életét kockáztatta éveken át" - mondta. (Via The Guardian)