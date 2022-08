Úgy tűnik, a majomhimlő olyan globális járvány, amiben jelentős szerepe van a szexnek

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) júliusban hirdetett globális egészségügyi vészhelyzetet a majomhimlő miatt, nem sokkal később New Yorkban és Kaliforniában is szükséghelyzetet hirdettek. Spanyolországban már halálos áldozata is volt a vírusnak, ami Magyarországon is terjed: augusztus elején a hivatalos adatok szerint már 42 majomhimlő-fertőzöttet regisztráltak.

De nemcsak magával a vírus terjedésével, hanem azzal is küzdenek világszerte, hogy miként kommunikáljanak a majomhimlőről, pontosabban annak fertőzőképességéről és terjedési módjairól. Az IDSA, vagyis az Amerikai Fertőző Betegségek Társaságának egy nemrég tartott sajtótájékoztatóján egy egészségügyi klinika igazgatója azt mondta, az egészségügyi tisztviselők általában óvatosan úgy fogalmaznak, hogy a vírus alapvetően „a bőrrel való érintkezés során terjed”. A korábbi, általában Afrikában kialakuló járványok esetében ez valóban így volt, akkor terjedt a legkönnyebben, ha valaki bőre érintkezett egy másik ember kiütéses, sebes bőrével, de ahogy a Vox erről szóló cikke is írja, az egészségügyi tisztviselők látványosan tartózkodnak attól, hogy részletezzék, mennyi szerepe van most a járvány terjedésében a szexnek, azon belül is az orális és az anális szexnek.

Pedig egyelőre úgy tűnik, ebben a globális járványban igenis jelentős szerepe van a szexnek.