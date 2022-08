A kormány megkönnyíti a leépítéseket a mezőgazdaságban

Az Agrárminisztérium hétfői közleménye szerint a kormány lazít az egyes támogatásokhoz kapcsolódó munkaerőmegtartási kötelezettségeken. Eddig ugyanis a beruházási támogatásokat elnyert vállalkozásoknak kötelező a foglalkoztatást legalább szinten tartani, ha ez nem így történt, akkor a támogató automatikusan elállt a támogatói szerződéstől és visszakövetelte a kifizetett támogatást. De mostantól az állam egyedileg mérlegel.

A minisztérium megjegyezte, hogy az előírás visszamenőleges módosítására az Európai Bizottsággal történt korábbi egyeztetés alapján nincs is mód, a Vidékfejlesztési program 2015. évi elfogadása óta a beruházási támogatásokat elnyert vállalkozásoknak kötelező a foglalkoztatást legalább szinten tartani. De most a „háborús gazdasági környezet és az extrém aszályhelyzet” miatt most mérsékelnek ezen a jogkövetkezményen.

„Mivel a munkaerőpiaci helyzet és a jelenlegi, aszállyal sújtott gazdasági helyzet jelentős kihívás a gazdaságok számára, minden érintett felhívás - saját tagállami hatáskörben megtehető enyhítéssel - módosul. Ennek értelmében a támogatástól történő elállás nem következik be automatikusan, az Irányító Hatóság az egyedi körülményeket és az elmúlt időszak egyes vállalkozásokat érintő gazdasági hatásait figyelembe véve mérlegel majd” - írja a minisztérium.

Az enyhítés érinti az állattartók, a kertészeti vállalkozások, az élelmiszer-feldolgozók és az erdőgazdálkodók beruházásait is, az erre vonatkozó pályázati felhívás módosításai folyamatosan jelennek meg . (MTI)