Bevásárolja magát az állam a Vodafone-ba

Évek óta tervezgette a kormány, hogy szerez egy mobilszolgáltatót, Lázár János már 2018-ban arról beszélt, hogy „a következő ciklusban újra meg kell próbálkozni azzal, hogy legyen nemzeti tulajdonban lévő mobilszolgáltató”. A 2018-2022-es ciklusban nem sokat lehetett hallani erről a tervről, majd hétfő reggel Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter kiadott egy közleményt, miszerint „a magyar állam közreműködik a Vodafone Magyarország hazai tulajdonba vételében”.

A Mészáros Lőrinc vonzáskörzetéből kinőtt és állami hátszéllel felfuttatott 4iG közleménye szerint a tranzakció értéke 715 milliárd forint.

A tervezett akvizícióval a 4iG Nyrt. 51 százalékos, a Magyar Állam 49 százalékos tulajdont szerezhet a második legnagyobb hazai távközlési vállalatban.

A tulajdonosi jogokat gyakorló gazdaságfejlesztési miniszter,

Nagy Márton felkérte a Corvinus Zrt.-t, hogy vásárolja meg a Vodafone Magyarország Távközlési Zrt. kisebbségi, azaz 49 százalékos részvénycsomagját. Ennek első lépéseként sor került egy előzetes, nem kötelező erejű megállapodás megkötésére a Corvinus Zrt., a Vodafone Europe BV, valamint a 4iG Nyrt. között.

Nagy Márton úgy értékeli, hogy a tranzakció közérdekből nemzetstratégiai jelentőségűvé minősíthető.

Ilyen esetben a Gazdasági Versenyhivatal nem vizsgálhatja az ügyletet. A miniszter közleménye szerint „az akvizíció sikeres zárását követően minden feltétel adott lesz ahhoz, hogy a hazai távközlési szektorban egy olyan magyar, nemzeti tulajdonú, a piacon vezető szerepet vállaló cég jöjjön létre, amely a 21. századi digitális kihívásoknak is megfelelve hozzájárulhat az ország versenyképességének javításához, egyben kimagasló, minőségi szolgáltatást nyújtson a közel 4 millió lakossági és vállalati ügyfelének”.

A tranzakció a Vodafone Magyarország átvilágítása, a végleges adásvételi szerződés aláírása és a szükséges hatósági eljárások után, 2022 végéig zárulhat.

„A Vodafone Magyarország felvásárlása alapjaiban rendezheti át a hazai távközlési piacot. A vezetékes hang- és internet, valamint az előfizetéses televíziós és digitális földfelszíni sugárzás mellett a 4iG, a tranzakció zárását követően, a mobiltávközlés területén is tekintélyes szereplő lehet” - értékelte a helyzetet a 4iG.

Jászai Gellért, a kormányközeli vállalat tulajdonosa úgy látja, hogy „a Vodafone Magyarország megvásárlása az elmúlt harminc év legjelentősebb hazai távközlési tranzakciója lehet, hasonló léptékű, mint a rendszerváltást követően a Matáv privatizációja volt. Az akvizícióval egy döntően magyar tulajdonban lévő infokommunikációs vállalatcsoport jöhet létre, amely az ország második legnagyobb szolgáltatójává válhat”.

„A 2010 utáni kormányoknak mindig is kitüntetett célja volt, hogy a nemzetstratégiai jelentőségű ágazatokban a magyar tulajdon arányát erőteljesen növeljék és lehetőség szerint többségi szintre emeljék. Ez a kormányzati cél a bank-, az energia- és a média szektorban már teljesült, most lehetőség mutatkozik arra, hogy a távközlési piacon is komoly szereplővé lépjen elő egy magyar, állami tulajdoni részesedést is maga mögött tudó vállalat” -írja a kormány.

Az állam 2012-ben sikertelenül próbálkozott saját mobilszolgáltató létrehozásával, de végül a bíróság úgy ítélte meg, hogy az MPVI Mobil Zrt. jogszerűtlenül szerezte meg a frakvenciáját. Az állami mobilszolgáltató pályázata ellen akkor a Magyar Telekom, a Telenor és a Vodafone nyújtott be keresetet. Az MPVI Mobil végül meg is szűnt 2013 végén, amikor a két nagybefektető kiszállt, a fennmaradó hányad pedig beolvadt a Magyar Posta Zrt.-be.



Már a kudarc után felmerült, hogy inkább a Telenort vagy a Vodafone-t kellene felvásárolni. 2018 elején voltak is olyan hírek, miszerint a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Konzum csoport vételi ajánlatot tett a Telenor magyarországi operációira. Aztán 2019-ben az állami tulajdonban lévő Antenna Hungária megvásárolta a Telenor Magyarország 25 százalékát. Tavaly augusztusban pedig a 4iG a 71,6 százalékos tulajdont szerzett az Antenna Hungáriában, amit Orbán Viktor közérdekből nemzetstratégiai jelentőségnek minősített.

A felvásárlással kapcsolatban a Portfolio megjegyezte, hogy július óta az a Király István az Antenna Hungária vezetője, valamint a 4iG távközlési portfóliójának leendő vezetője, aki 2014-2021 között a Vodafone Vállalati Szolgáltatások Üzletág vezérigazgató-helyettesi pozíciójában dolgozott.