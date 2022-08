Mégsem újítják fel a keszthelyi óvodát, vissza kell fizetni a 200 milliós uniós támogatást

Csaknem 200 millió forintos uniós támogatás kell visszafizetnie a keszthelyi önkormányzatnak, amit arra kaptak, hogy felújítsák Életfa Óvoda Kísérleti utcai tagóvodáját, de meghiúsul a projekt, írja a 24.hu.

Az óvoda felújítását még Ruzsics Ferenc fideszes polgármester jelentette be 2018-ban, és a keszthelyi önkormányzat meg is bízta a kivitelezéssel az InvestMondi-System Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t, hogy több mint egymilliárd forint uniós pénzből újítsa fel az óvodát, a városi strandot és a Reischl sörházat. Csakhogy egy évvel később, 2019-ben a Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület (KÉVE) felhívta a városvezetők figyelmét arra, hogy a kft. ügyvezetője és tulajdonosa egy felszámolás alatt álló, hasonló nevű és tevékenységű cégben is érdekelt, emellett a KÉVE irreálisan alacsonynak tartotta a vállalási árat.

Az önkormányzati testületi ülésen azonban csak a múlt héten döntöttek úgy, hogy a beruházások állapotára és a kivitelezési körülményekre hivatkozva leállítják az óvoda felújítását, ami jelenleg körülbelül 75 százalékon áll. (A szakértői vélemény szerint az épület készültsége csupán a mennyiségi teljesítés alapján 75 százalék körüli, a hibás teljesítések, az ázás okozta károk miatt a készültség igazából 40–45 százalékos.)

Manninger Jenő, Keszthely új fideszes polgármestere a visszafizetésről a lapnak azt írta: