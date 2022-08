27 embert büntettek meg Kínában egy matekkönyv illetlen és ronda illusztrációi miatt

A kínai közösségi oldalakon hosszú időn át slágertéma volt az a matematikaoktatásra készített feladatgyűjtemény, melyben a kínai netezők szerint kifejezetten ronda és esetenként felháborító jeleneteket ábrázoló illusztrációk kerültek, írja a Guardian.

Az oktatási minisztérium több mint egy hónapon át zajló vizsgálata során arra jutott, hogy az illusztrációk valóban elég rondák lettek, az ábrázolt jelenetek pedig nem tükrözik megfelelően a kínai gyerekkor napfényes oldalát.

A könyvet még meglehetősen régen, 10 éve adta ki az egyik állami kiadó, országszerte használták az általános iskolákban, de csak idén májusban lett belőle országos szenzáció, amikor egy tanár kiposztolta a közösségi oldalakra, hogy milyen rajzok vannak benne. Többek között lányokat zaklató fiúk, lábtetkós gyerek és furcsa grimaszokat vágó gyerekek is feltűnnek a rajzokon.

A rajzok hamar elterjedtek a neten, sokan kifejezetten jól szórakoztak, de azért voltak bőven felháborodott hangok is. Sőt, akadtak, akik szerint nyugati illusztrátorok munkáiról lehetett szó, akik így akarták megrontani a kínai gyerekeket. A kapcsolódó hashtagekre a hónapok során sok millió kattintás érkezett a Weibón, ezután pedig világos volt, hogy a kínai állampártnak is kezdenie kell valamit az üggyel. A minisztérium vizsgálatot rendelt el, és hétfőn megjelent, kifejezetten hosszú közleményük szerint összesen 27 embert büntettek meg, akik nem megfelelően látták el a feladataikat.

Megrovást kapott a kiadóvállalat vezetője is, ami komolyan befolyásolhatja a későbbi karrierjét, és felmentették a kiadó vezető szerkesztőjét és a matematika részleg vezetőjét is. Emellett az illusztrátorok ügyét is "megfelelően kezelték", bár az nem derült ki, hogy itt mire gondoltak pontosan.