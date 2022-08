5G-s tempóban megy tovább a kritikus infrastruktúra átjátszása Orbán környezetéhez

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele egy viharos hétfő után. Nemcsak az időjárás terén, de politikailag is mozgalmas volt a hétkezdés, ez a négy, külön is ajánlott cikkükből is látszódhat:

Hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.

Magánállam az államban

Orbán a vonalban 2022. február 24-én Fotó: YVES HERMAN/AFP

Hétfő reggel robbant a gazdasági-politikai bomba: bejelentették, hogy a magyar állam kisebbségi tulajdonrészt vásárol a Vodafone magyarországi cégében, míg a többségi tulajdonrészt a Mészáros Lőrinc cégeit egykor irányító Jászai Gellért vezette 4iG vásárolja meg. A csomagért rengeteget, mai árfolyamon 715 milliárd forintnak megfelelő eurót fizet majd az állam és a cég.

Rényi Pál Dániel cikke segít kontextusba helyezni a történteket: itt nem érdemes piaci logikát keresni, arról van szó inkább, hogy minél több kritikus infrastruktúra felett gyakorol befolyást, annál biztosabbnak érzi pozícióját a hatalom.

A nap folyamán a felvásárlás részleteiről és gazdasági aspektusairól Gaál Gellérttel, a Concorde értékpapír Zrt. vezető részvényelemzőjével beszéltünk, és írtunk arról is, hogy kulcsszerep jut a tranzakció során a rejtélyes Corvinus Zrt.-nek, melynek legutóbbi húzása a Budapest Bank felvásárlása, majd a Bankholdingba átpasszolása volt, és melynek pár napja lett új vezérigazgatója. A Vodafone brit központja pedig kérdésünkre közölte, hogy nem ők árulták a magyar kirendeltséget, hanem a vevők jelentkeztek be náluk.

A háború

Az Orosz Nyomozó Bizottság helyszínelői vizsgálják a törmeléket a Darja Dugina elleni merénylet helyszínén, Moszkva határában. Fotó: HANDOUT/AFP