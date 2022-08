G7: Az OMSZ azt szerette volna, hogy ne délben, hanem pár órával később szülessen döntés a tűzijátékról, de nem tudták ezt elérni

Újabb részleteket közölt a tűzijáték-halasztásról a G7, és a lap cikkében több forrás is beszélt az augusztus 20-ai döntéseket megelőző történésekről. A lap információi szerint a meglehetősen hektikus időjárás miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) már pénteken jelezte, hogy azt szeretnék, ha a szombat délre tervezett döntést a tűzijáték megtartásáról elhalasztanák pár órával, például délután háromra.

A gond az volt, hogy délben 9 órával előre kellett volna megmondaniuk, hogy megérkezik-e estére a vihar Budapestre, de egyszerűen túl sok tényező befolyásolta aznap az időjárást. A nap folyamán az OMSZ a szokásos napi 2 helyett 3 szondát bocsájtott fel a magas légköri mérésekhez, de a középső, direkt a tűzijáték miatt beiktatott szonda eredményei sem voltak még meg délre.

Ezért az operatív törzs déli ülésére csak az éjszakai adatokkal tudtak menni, azt ugyanis hiába kérték, hogy kezdődjön pár órával később a találkozó a Kovács Zoltán vezette testületben.

A lap információi szerint ha lettek volna frissebb adataik, valószínűleg az említett 75-80 százalékos valószínűségnél kisebb esélyt adtak volna egy jelentős csapadékra a tűzijáték időpontjában. A lap forrásai ugyanakkor abban egyetértettek, hogy az akkor elérhető adatok alapján az OMSZ a legracionálisabb előrejelzést adta, és teljesen a szakmai protokoll szerint járt el, ahogy helyes döntést hozott az operatív törzs is a tűzijáték lefújásával.

A G7 cikke kitér arra is, hogy a hidegfrontokra eleve jellemző szokásos bizonytalanság mellett további nehézségek is voltak szombaton: utólag például kiderült, hogy a ciklon örvénye kettészakadt egy délebbi, Bosznia és Horvátország feletti, és egy Csehország felett elhelyezkedő északi ágra, Magyarország pedig a kettő között maradt. Emellett lehetséges az is, hogy a levegőben lévő szaharai por növelte a modellek bizonytalanságát, és akár az aszály miatt száraz talaj is változást jelenthetett a modellekhez képest. Ennek ellenére például a Budapesttől 100 kilométerre lévő Siófokon tényleg volt zivatar szombat este, és ez akkora távolság a zivatar-előrejelzésben, hogy ezt nonszensz az OMSZ nyakába varrni a lapnak nyilatkozó szakértők szerint.

A cikkben szóba kerül az a politikai nyomásgyakorlás is, amire az OMSZ vezetői utaltak keddi állásfoglalásukban, amit azután tettek közzé, hogy Palkovics László miniszter menesztette a szervezet elnökét, Radics Kornéliát és a szervezet szakmai elnökhelyettesét, Horváth Gyulát. Mint a lapnak az OMSZ egyik munkatársa elmondta:

„A politikai nyomásgyakorlás konkrétan azt jelentette, hogy már augusztus 19-én állásvesztéssel fenyegették az intézmény vezetőit, ha nem adnak szinte percre pontos vihar-előrejelzést. A Mándoky-koncertet végül el is kapta a zivatar, amit az OMSZ sikeresen előre jelzett, majd pedig az operatív törzs learatta ezért a babérokat. Másnap aztán, amikor a prognosztizáció ellenére nem jött a vihar, az egészet rátolták az OMSZ-re. Mindenkiben volt megfelelési kényszer, de most leginkább nagy összetartozás-érzést és szolidaritást tapasztalok a kollégák között”