Bizarr matek: a rezsicsökkentett energia egyre olcsóbb, hogy kijöjjenek a megemelt díjak

Tóth Bertalan, az MSZP elnöke kedd délelőtt sajtótájékoztatón tiltakozott a rezsiszámlákba épített rendszerhasználati díjak emelése ellen. Szerinte ezek indokolatlanok, mert nem következnek az áram vagy a gáz árának világpiaci emelkedéséből, és a közművezetékeket üzemeltető cégek eddig is nagyon jól kerestek. Emlékeztetett, hogy a földgáz szállítását végző cégek az elmúlt négy évben összesen 156 milliárd forint profitot termeltek tavaly, köztük a Mészáros Lőrinchez tartozó Tigáz 38 milliárdot.

Ha a rendszerhasználati díj emelkedik, akkor a rezsicsökkentett energia olcsóbb lesz

Az áramért és földgázért fizetett számlákban nemcsak az energia ára van benne, hanem különböző díjak is, amiket a vezetékes hálózatokat fenntartó cégeknek kell fizetni. A júliusban bejelentett áremelések már ezekkel a díjakkal együtt értendők.

Ezeket a díjakat együttesen rendszerhasználati díjnak nevezik, és évente állapítja meg őket az energiahivatal. Idén az áram és a földgáz esetében is jelentősen emelkedtek ezek a díjak.

Ez ahhoz a furcsa helyzethez vezetett, hogy idén júliusban, tehát még a rezsicsökkentés megkurtításáról szóló bejelentés előtt, csökkentette az állam a lakossági áram árát.

Ez úgy történhetett meg, hogy a rezsicsökkentett áramár fixen 28,66 forint / kwh (áfa nélkül). Így ha az energiahivatal indokoltnak érzi a rendszerhasználati díj emelését, mert a hálózatos cégek terheinek növekedését látja, akkor a díjat csak úgy tudja emelni, ha közben az áramért fizetett díjat csökkenti.

Idén július óta az 1 kwh-ra jutó 28,66 forintból 23,4 forint a rendszerhasználati díj, és csak 5,25 forint az áram mint energia ára. 2021-ben még 12,27 forint volt az áram mint energia ára, és 16,3 forint volt a rendszerhasználati díj. Vagyis a rezsicsökkentett áram ára csökkent, közvetlenül azelőtt, hogy a kormány egy bizonyos fogyasztási szint felett eltörölte volna a rezsicsökkentést.

Hasonló jelenség tapasztalható a gáz esetében is, ahol idén szintén jelentősen emelkedett a rendszerhasználati díj a rezsiszámlán belül. Köbméterenként átlagosan bruttó 20 forinttal emelkedett a rendszerhasználati díj a gázszámlán belül, ami egyben azt is jelenti, hogy a rezsicsökkentett árban a gázmolekuláért fizetendő rész alacsonyabb lett. Azaz hiába veszi egyre drágábban az MVM a földgázt a Gazpromtól, a rezsicsökkentett részt egyre olcsóbban adja a lakosságnak.

Ez tovább emelhette az átlag felett fogyasztók terhét

Mivel a rendszerhasználati díjak emelkednek, és emiatt az egyre drágább energiát egyre olcsóbban lehet csak a lakosság egy részének eladni, ezért logikusnak tűnik, hogy ezt a veszteséget a rezsicsökkentésre nem jogosult fogyasztóktól szedjék be.

Vagyis többek között azoktól a háztartásoktól, amelyek a kormány által meghatározott, átlagosnak nevezett szint felett fogyasztanak energiát. Részben ez is indokolhatja, hogy a nem rezsicsökkentett energia ára drága lett: áram esetében a rezsicsökentett ár kétszerese, gáz esetében pedig a hétszerese. Hiszen a rezsicsökkentett részen a veszteség egyre csak növekszik.

A helyzetre reagálva Tóth Bertalan MSZP-elnök kedden arról beszélt, hogy szerinte indokolatlan a rendszerhasználati díjak ilyen szintű emelése, mert a közművezetékek üzemeltetői eddig is nyereségesek voltak. Tóth szerint az energiahivatal azért is nagyvonalú ezekkel a cégekkel, mert Mészáros Lőrincnek is van ilyen cége (gáz esetében a Tigáz, áram esetében a Titász).