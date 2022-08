Egy republikánus képviselő Coloradóban átült a demokratákhoz

A coloradói állami szenátus egyik képviselője, Kevin Priola bejelentette, hogy otthagyja a Republikánus Pártot, és a jövőben demokrataként folytatja. A döntését indokló nyilvános levelében azt írta, hogy a republikánusok által a demokrácia ellen elkövetett támadások nem az egyedüli egzisztenciális fenyegetést jelentik, és őt egyre jobban aggasztja a bolygó sorsa és a klímaválság, amivel szembe kell nézzenek.

Majd azzal folytatta, hogy az a Republikánus Párt, amelybe ő belépett, évtizedekkel ezelőtt még nemzeti parkokat hozott létre, védte a természetet, Nixon hozta létre a környezetvédelmi ügynökséget, ehhez képest ma republikánus kollégái inkább tagadják az emberek okozta klímaválság tényét, semmint hogy cselekedjenek. Ez pedig Coloradóban többek között egy szinte egész éves erdőtűz-idényt jelent, illetve ránézésre soha véget nem érő szárazságot.

Azután pedig, hogy a republikánusok megpróbálták elgáncsolni az észszerű klímaintézkedéseket is, úgy érezte, többet nem maradhat csendben. Priolát legutóbb 2020-ban választották meg a Denver elővárosaiból álló választókörzetben. 2025-ig tart a mandátuma.

A Guardian megjegyzi azt is, hogy Colorado sokáig a republikánusok egyik bástyájának számított, de egy ideje már balra tendált az állam, az állami szenátusban már Priola átállása előtt is 20-15-ös többségben voltak a demokraták.

Levelében Priola írt arról is, hogy mennyire elégedetlen volt a Republikánus Párt irányváltásával Donald Trump elnöksége alatt, és sok coloradói lakoshoz hasonlóan ő is elszörnyedve nézte a január 6-án történteket. Úgy érezte, hogy ennek kellett lennie az utolsó cseppnek, és a pártja végre el fogja magát határolni Trumptól, de hiába várt erre heteken-hónapokon át.

Priola egyben köszöntette azokat a "bátor és tiszteletreméltó" republikánusokat, akik ki mertek állni Trumppal szemben január 6-a után, köztük Mitt Romney-t és Liz Cheney-t kiemelve.

Írt arról is, hogy Nixon és Reagan példamutatása miatt lett republikánus, de mindig is független gondolkodóként tekintett magára, és nem hisz abban, hogy bármelyik párt is az igazság kizárólagos birtokosa lehet. Azt is tudja, hogy az abortuszt ellenző, fegyvertartást biztosító alkotmányos kiegészítést támogató álláspontja szembemegy a Demokrata Párt platformjának álláspontjával, ugyanakkor szerinte a novemberi félidős választásokon túl nagy a tét, ezért félre kell tenni a nézetkülönbségeket, és arra van szükség, hogy a demokraták maradjanak többségben a képviselőházban és a szenátusban is, mert a bolygó és a demokrácia sorsa múlhat ezen.