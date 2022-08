Gazdáik láttán örömkönnyeket ejthetnek a kutyák

Igazi örömkönnyeket ejthetnek a kutyák, amikor ismét találkoznak a gazdáikkal, legalábbis erre jutott egy kis mintájú japán kutatás, amit a BBC idéz.

A kutatás során mindössze 22 kutyát vizsgáltak, és azt nézték meg, hogyan reagálnak, amikor szeretett gazdájukkal ismét találkozhatnak. A vizsgálat ideje alatt a kutatók vékony papírcsíkot helyeztek el a kutyák szeme alatt, és megnézték, milyen mintákat találnak ott a gazdáikkal folytatott átlagos interakciók során, és milyeneket egy 5-7 óra hosszú különlét után.

Kutyák, örülnek

Azt találták, hogy a kutyák csak akkor könnyeztek, amikor a hosszabb távollét után újra látták a gazdáikat. Hogy teszteljék az összefüggést, a kötődést elősegítő hormont adtak a kutyáknak, és ekkor még erőteljesebb könnyképződést tapasztaltak. Azt eddig is lehetett tudni, hogy a kutyák képesek sírni, hogy így tisztítsák ki a könnycsatornáikat, de eddig az érzelmi reakciókhoz nem kötötték hozzá ezt a jelenséget.

Takefumi Kikusui, a Current Biology szaklapban megjelent kutatás egyik szerzője arról beszélt a BBC-nek, hogy sosem hallottak még olyan felfedezésről, ami azt igazolta volna, hogy állatok képesek örömteli helyzetekben sírni.

A feltételezések szerint a könnyezés is elősegítheti, hogy az emberek jobban kötődjenek a kutyáikhoz, mivel a kutya tekintete is elősegítheti az emberi oxitocin-termelést, azaz a kutya számára is előnyös lehet, ha a gazdája látja, hogy milyen örömöt okoz megjelenése a kutya számára.