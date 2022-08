Ifj. Lomnici hétfőn már a szabotázsakciót sem tudta kizárni a tűzijáték elmaradása okaként

Hétfőn reggel, amikor még nem lehetett tudni, hogy Palkovics László miniszter hamarosan meneszti Radics Kornéliát és Horváth Gyulát, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnökét és szakmai elnökhelyettesét, mert a Kovács Zoltán vezette, a nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs a szolgálat előrejelzése alapján fújta le napközben az augusztus 20-ai tűzijátékot, a kormány egyik legtöbbet szereplő beszélőfeje, ifj. Lomnici Zoltán „alkotmányjogász” volt a TV2 Mokka című műsorának vendége.

A fideszes médiabirodalom már vasárnap délután látványosan együtt mozogva kezdte el áttolni a felelősséget az OMSZ-re, ehhez kapcsolódott a hétfő reggeli műsor is, ahol Istenes László műsorvezető többek között arról beszélt, hogy az augusztus 20-ai tűzijáték eltolása olyan, mintha a karácsonyt december 28-án ünnepelnék.

Ifj. Lomnici Zoltán, akiről egy kiszivárgott felvétel már megmutatta, hogy hogy egyszer hogyan zajlott egy kormánymédiás szereplése, most is felmondta a főbb kormánypárti szempontokat, közölte, hogy amikor a felelősség kérdése felmerül, senkinek sem akarnak rosszat, de „közjogi értelemben” kell és lehet is felelősöket keresni. Példaként a 2006-os augusztus 20-át hozta fel, illetve az Egyesült Államokból hozott eseteteket, amikor magánszemélyek perelték be a nemzeti meteorológiai szolgálatot.



Istenes László egy ponton kitér arra, hogy meglepte a családját is, hogy egy ilyen szakma mögött komoly technika van, és nem akarta elhinni, hogy 15.22-kor felhőszakadást jósolt az OMSZ, miközben a kertjükben sütött a Nap.

„Ők mivel dolgozhatnak? Ez egy borzasztó nagy hiba volt valaki, valakik részéről” – kérdezi meg a felcsúti futballklub kommunikációs igazgatója a századvéges „alkotmányjogásztól”, majd beidézi az OMSZ későbbi közleményét, melyben azt írták, hogy az előrejelzési modellek közül a legkevésbé valószínű valósult meg, ez a bizonytalansági faktor benne van a szakmában, és ezt igyekeztek kommunikálni is, valamint elnézést kértek a kellemetlenségekért.

A kellemetlenségek egy része anyagi veszteség, de mellette jelentős presztízsveszteség is érte az operatív törzset, teszi hozzá Istenes, mire ifj. Lomnici azzal folytatta, hogy az OMSZ ilyenkor tájékoztatja az operatív törzset, és az alapján döntenek.

”Azt is tudni kell, hogy mivel a tűzijáték, mivel nem véletlenül említettem az Egyesült Államokat, ez augusztus 20-án olyan, mint július 4-én, ez az állam születésnapja, a hivatalos állami ünnep, tehát erről lehet polémiát folytatni, de végső soron ez az állami ünnep mindig a külsőségekről szól. Amikor belül, csöndben, családilag ünnepeljük a dolgokat, azt úgy hívják, hogy születésnap. Tehát itt egy nagyon lényeges dologról van szó, és ahogy ön is mondta, keletkezett tényleges kár, és beszélhetünk elmaradt haszonról is” – mondta el a CÖF-alapító Lomnici, majd azzal folytatta, hogy csak a tűzijátékhoz szükséges dolgok egyhetes őrzése és tárolása több milliós tétel, ezért erősen tamáskodik abból a szempontból, hogy ezt egy bocsánatkéréssel el lehet-e intézni.

„Bocsánat, ha szabad csak egyszavas választ kérnem, elképzelhető hogy vizsgálat indul az OMSZ-nél vagy bárhol máshol?” – tette fel a zárókérdést Istenes, amire Lomnici elmondta:

„Én akár szabotázsakciót sem tudok kizárni. Nyilván nem az OMSZ-nél, csak úgy általánosságban mondom, tehát ez olyan súlyos hibának tűnik, ahol akár az emberi mulasztáson is túlmutató a felelősségi kérdés” – mondta el Lomnici a végén, majd nem sokkal később már érkezett a hír, hogy Palkovics ki is rúgta az OMSZ két vezetőjét.

Ami miatt amúgy kedden az OMSZ számos vezetője közös, kemény hangvételű üzenetben tiltakozott.