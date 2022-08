Türkmén tempó: Palkovics László ennyi erővel saját magát is nyugodtan kirúghatná

Palkovics Lászlónak – az MTA kutatóhálózatának szétverése után – valószínűleg nem okozott nagy fájdalmat, hogy ki „kellett” rúgnia az Országos Meteorológiai Szolgálat elnökét és a szervezet szakmai elnökhelyettesét, mert azt jósolták, hogy 75-80 százalék esély lesz viharra az augusztus 20-i tűzijáték alatt, és az operatív törzs ennek megfelelően lefújta a rendezvényt, csakhogy aztán a kevésbé valószínű forgatókönyv valósult meg, és este mégsem volt vihar.

Hivatalos indoklás nincsen, de egyelőre nem is tagadják, hogy ez volt az ok. Az ilyen „tévedés” ugyanis nyilván megengedhetetlen, egyetlen épeszű ember sem hallgatott volna olyan modellekre, amik alábecsülik azt, amikor ciklonképződés során a magaslégköri száraz levegő lesüllyed a sztratoszférából a troposzférába…

A keresztény-keresztyén-konzervatív-polgári-nemzeti-hiphop sajtó másnap nyilván teljes joggal szállt bele az OMSZ vezetésébe, dr. Ifj. Lomnici Zoltán Ph.D megalapozottan beszélhetett szabotázsakcióról. (1937-ben a Szovjetunióban szintén szabotázs vádjával buktatták meg a meteorológiai szolgálat vezetőjét, mondjuk őt előbb a Gulagra vitték, aztán ki is végezték.)

Két okból is figyelemreméltó, hogy Palkovics azonnal lefejezte az OMSZ-t.

Egyrészt azért, mert amikor az ő mulasztásáról – és nem pontatlan időjárás-előrejelzésről – van szó, máris megengedőbb. Egy 2019-es EU-s irányelv szerint a mostani 5-nél több, legalább 10 szabadnap járna az apáknak a gyerek születése után, és ezt idén augusztus 2-ig kellett volna bevezetni, de az nem történt meg. Palkovics ehhez képest erről hetekkel később is csak annyit tudott írni, hogy „a munka és magánélet egyensúlyáról szóló irányelv átültetésével kapcsolatos kodifikációs előkészítő munka folyamatban van”, mintha olyan váratlan lett volna egy évekkel ezelőtti határidő lejárta. Igaz, ott apák ezreinek családi életéről volt szó, nem az égbe fellőtt, csillogó rakétákról.

A másik körülmény még érdekesebb: Palkovics Lászlónak több publikációja is már a címében említi a modellek bizonytalanságát. A meteorológiához hasonlóan az irányításelméletben is számolni kell a modellek bizonytalanságával, például egy jármű felfüggesztésénél a rugómerevség (adott erő hatására mekkorát rugózik be a kasztni) nem egzakt paraméter. A robusztus irányítási rendszerek segítségével ezek a bizonytalanságok kezelhetők, de ettől még bizonytalan paraméterekről beszélünk. A miniszter tehát tökéletesen tisztában van azzal, hogy minden modell bizonytalansággal terhelt.

Palkovics László ennyi erővel saját magát is kirúghatná.

Pedig a kormány eddig nagyon elégedett volt az OMSZ működésével: Orbán Viktor 2020-ban még minden magyar nevében köszönte meg nekik a figyelmeztető előrejelzéseket, Nagy István agrárminiszter pedig most tavasszal is büszke volt a munkájukra. A szervezet elnökét, Radics Kornéliát egyébként tavaly novemberben választotta meg a Meteorológiai Világszervezet öt évre Európa, Közel-Kelet és Kaukázus régió elnökének.

A türkmén tempó miatt az OMSZ középvezetői politikai nyomásgyakorlásról írnak, és a vezetőik felmentésének visszavonását kérik. Kemenesi Gábor biológus, víruskutató – aki a médiában a koronavírus-járvány idején az egyik legtöbbet szereplő szakértő megszólaló volt – arról írt, hogy: „A mindenkori politika magára hagyta az értelmet és a suttyóságra épített, itt sosem volt cél értelmes társadalmat építeni, a rettegő/gyűlölködő/függő könnyebb játszótér a politikusnak. Ennek kedvez a mostani OMSZ ügy is, akik nem értik mi az a 80% valószínűség most ünnepelnek.”

A nyomorult tűzijáték egyébként szerencsére nem marad el – hiába pampognak a libernyákok (és sajnos még fideszes önkormányzatok is), hogy válság idején talán nem erre kellene elszórni a pénzt –, szombaton bepótolják. (Illusztráció: Kiss Bence)