A rezsiárakra hivatkozva hozná vissza a vasárnapi boltzárat a szakszervezet

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete nem adta föl, hogy elérje, vasárnap ne nyissanak ki vagy legalább hamarabb zárjanak be a boltok. Ehhez pedig most egy olyan érvet talált, amellyel a szakszervezet vezetője szerint a boltok üzemeltetőit is meg lehet győzni: az elszabaduló energiaárakat.

Karsai Zoltán a Kesma kormánypárti médiaholdingba tartozó Világgazdaságnak azt nyilatkozta, a vasárnapi boltzár az egyre növekvő rezsiárak miatt a munkáltatóknak is érdeke lehet, mert akkor vasárnap nem kell fizetni a világítást és hűtést-fűtést az üzletekben. Emiatt Karsai szerint az egésznapos boltzár is indokolt lenne, a KASZ viszont egyelőre csak azt szeretné elérni, hogy vasárnap délben be kelljen zárnia az üzleteknek.

Sztrájkoló dolgozók a Fogarasi úti Tesco személyzeti bejáratánál 2017. szeptember 8-án. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A szakszervezet eddig online, szeptembertől pedig papíralapon is aláírásokat gyűjt a kezdeményezés támogatására, és azt szeretnék elérni, hogy 2023 január elsejétől életbe léphessen a részleges vasárnapi boltzár. Karsai szerint több párt is megkereste már a szakszervezetet, de mindenkit visszautasítottak, mondván, nem akarják, hogy a témából politikai kérdés legyen. Mint emlékezetes, ez már egyszer nem jött be. 2015 március 15-től ugyanis a kormány már, a KDNP kezdeményezésére bevezette a vasárnapi boltzárat, ami viszont nagyon népszerűtlen volt a választók körében, és amikor az MSZP népszavazást kezdeményezett a boltzár kivezetésére, a kormány inkább magától szűntette meg a rendelkezést kicsit több, mint egy évvel a bevezetés után, 2016 április 23-án.