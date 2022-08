A Twitter elbocsátott biztonsági főnöke szerint külföldi hírszerzők dolgoznak a cégnél

Nemzetbiztonsági kockázatot jelentő problémákról számolt be a Twitter közösségi oldalt üzemeltető vállalat elbocsátott biztonsági vezetője az általa kiszivárogtatott jelentésében, amely szerint fennáll a veszélye annak, hogy külföldi ügynökök dolgoznak a cégnél, a hiányosságok pedig a felhasználók személyes adataira is kockázatot jelentenek.

A kiszivárogtatott információkat a CNN és a Washington Post hozta elsőként nyilvánosságra, ezek szerint a múlt hónapban az Egyesült Államok Kongresszusa, és a szövetségi ügynökségek is megkapták a dokumentumot, amelyből az derül ki, hogy a közösségi platformot egy rosszul irányított vállalat üzemelteti, amelynél kaotikus és tarthatatlan állapotok uralkodnak, és ahol az alkalmazottak közül túl sokan férnek hozzá a legérzékenyebb információkhoz is. A jelentés szerint a cég egy vagy akár több jelenlegi alkalmazottja is külföldi hírszerző szolgálatoknak dolgozhat.

Peiter "Mudge" Zlatko, a Twitter korábbi biztonsági főnöke, ismert hacker, a kiszivárogtatott leleplező dokumentumban azt állította, hogy a cég vezetése félrevezette a cég igazgatóságát és a kormányzati hatóságokat a biztonsági hiányosságokról, amelyek némelyike külföldi kémtevékenység, manipuláció, és dezinformációs kampányok előtt is kaput nyithat.

A dokumentum szerint a médiavállalatnál nincsenek meg az erőforrások, de a késztetés arra sem, hogy teljes egészében átlássák, hány automatizált fiók, úgynevezett bot működik a platformon.

Az automatizált fiókok átláthatatlanságára hivatkozva szeretne visszalépni Elon Musk milliárdos amerikai vállalkozó a Twitter felvásárlására tett 44 milliárd dolláros ajánlatból.

Peiter Zlatkót a Twitter tavaly bocsátotta el biztonsági főnöki pozíciójából gyenge teljesítményére hivatkozva. A férfi azt állítja: ez azután történt, hogy megpróbálta felhívni főnökei, a cég igazgatóságának figyelmét a hiányosságokra, és megpróbált segítséget nyújtani azok kijavítására.

Zlatko ügyvédje, a Whistlebower AId nevű szervezet vezetője a CNN-nek azt mondta, hogy az ügyfele által nyilvánosságra került leleplező információknak nincs köze Elon Musk és a Twitter vitájához. A "kiszivárogtatás folyamata már azelőtt elkezdődött, hogy bármi jele lett volna Musk és a Twitter kapcsolatának" - mondta John Tye, ügyvéd, aki korábban jogi képviselője volt a Facebookról információkat kiszivárogtató Frances Haugennek is.

A Twitter közleményben reagált a megjelent információkra, eszerint a nyilvánosságra került dokumentum tartalmában korlátozott, pontatlanságokat, következetlenségeket tartalmaz, és semmi fontos információ nincs benne. A washingtoni szenátus jogi bizottságának magas rangú republikánus tagja Chuck Grassley, a Twitteren megjelent közleményében az ügyet komoly nemzetbiztonsági és személyiségi jogi kockázatnak nevezte, amelyet ki kell vizsgálni. A szenátus hírszerzési bizottságának szóvivője annyit közölt, hogy eljutott hozzájuk a panasz, és „komolyan veszik”.

A dokumentum nyilvánosságra kerülése után a Twitter tőzsdei részvényeinek ára visszaesett, New York-i idő szerint kedden délután 2 és fél százalékos mínuszban állt a reggeli nyitáshoz képest.

Elon Musk idén tavasszal adott 44 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatot a közösségi médiaplatformra, az üzletet megkötötték, amelytől a milliárdos üzletember később visszalépett, az automatizált és spam, azaz nem valódi fiókok számára vonatkozó hiányos információkra hivatkozva. A cég ezután pert indított Musk ellen. A vállalat álláspontja szerint az automatizált fiókokra való hivatkozás csak egy kifogás, a valódi ok az üzleti környezet megváltozása.

Elon Musk ügyvédei hétfőn közölték, hogy a perben tanúként szeretnék beidéztetni a Twitter alapítóját és korábbi elnök-vezérigazgatóját Jack Dorsey-t, aki igazgatótanácsi tagként idén május végéig tagja volt a cégvezetésnek. (MTI)