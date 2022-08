Elton John nem bírta ki, magában is elénekelte Britney-vel közös duettjét még a hivatalos bemutató előtt

Elton John kedd este egy cannes-i étterem vendégeinek adott ízelítőt Britney Spears új zenéjéből. Az énekesnőnek ez az első száma, mióta tavaly novemberben kiszabadult a 13 éve tartó, vitatott gondnokság alól.

Britney azóta újra a kezébe vehette az irányítást a pénzügyei, karrierje és magánélete felett. Többé nem kell fizetnie egy csapat szakembert és ügyvédet, hogy felügyeljék ezeket.

Bár a rajongók azt követelték tőle, hogy térjen vissza a zenéhez, a sztár korábban vonakodott meglépni ezt. Tavaly egy sor Instagram-bejegyzésben írta, hogy távol tartja magát a zeneipartól.

Elton egy duettet vett fel Spearsszel, Hold Me Closer címmel, ami pénteken jelenik meg. A sztár azonban nem bírta ki, hogy kedd este ne ossza meg a számot egy cannes-i étterem vendégeivel.



Az esetről felvétel is készült, Elton John a saját Instagram-oldalán közvetítette a történteket.

A duett „Elton ötlete volt, Britney pedig hatalmas rajongója”- írta a NY Post című amerikai bulvárlap egy meg nem nevezett bennfentesre hivatkozva.



A Hold Me Closer című szám Elton The One és Tiny Dancer című slágereinek mashupja, Spears mindkét dalból énekel sorokat. Stílusában és hangzásában hasonlít Elton Dua Lipával közös duettjére, a Cold Heartra, amely tavaly globális listavezető sláger lett.

A Hold Me Closer lesz Spears első új zenéje a 2016-os Glory című albuma óta. A számot állítólag a múlt hónapban vettek fel Los Angelesben.

Elton korábban már felfedte a kislemez borítóját, amelyen egymás mellett láthatóak a két sztár gyerekkori fotói - Spears rózsaszín tütüben, Elton pedig egy zongora mögött, iskolai egyenruhában.(via BBC)