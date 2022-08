Gond lehet a Babaváró hitel igénylésével, ha nem figyelsz oda erre!

Bár az új Babaváró igénylések száma nem döntöget most csúcsokat, jelenleg is rendkívül népszerű a konstrukció. Érthető, hiszen a hitel az első 5 évben mindenképpen kamatmentes, ha pedig ezen idő alatt gyerek születik, akkor jó esetben a futamidő végéig az is marad. Ráadásul a második és a harmadik gyerek után elengedik a fennálló tőketartozás egy részét vagy egészét, jó időzítéssel pedig még az is előfordulhat, hogy végül egyetlen forintot sem kell belőle visszafizetni. Hogy ez miként kivitelezhető, arról a Bankmonitor szakértői írtak részletesen.



A Babaváró nagy előnye, hogy nincs szükség hozzá ingatlanfedezetre, a kapott pénzt pedig a pár bármire költheti, vagyis nagyon hasonlít egy személyi kölcsönre. Bár az állam nem köti meg a pénz felhasználását illetően a fiatalok kezét, a többség mégis lakásvásárlásra fordítja, már csak azért is, mert a Babaváró akár önerőként is szolgálhat egy lakáshitelhez. Amennyiben a két hitel felvétele között 90 napnál kevesebb telik el, akkor a Babaváró összegének 75%-a számít önerőnek, 25%-a pedig hitelnek, ennél hosszabb különbségnél azonban teljes egészében önrésznek minősül. Ez azért lehet lényeges, mert a bankok legfeljebb a vételár 80%-át hitelezik meg. A Babaváró hitel önerőként történő felhasználásának fortélyairól itt írunk bővebben.

Ki igényelheti a Babavárót?

Nem minden fiatal pár igényelhet azonban Babavárót, ugyanis számos, jogszabályban rögzített személyi feltételt kell teljesíteni:

Házasok igényelhetik, akik mindketten elmúltak 18. évesek , de a feleség még nem töltötte be a 41. életévét.

Legalább a házaspár egyik tagjának van 3 év folyamatos társadalombiztosítási jogviszonya (TB).

Mindkettőjüknek rendelkezniük kell magyarországi lakcímmel.

A pár mindkét tagjának büntetlen előéletűnek kell lennie.

A pár egyik tagjának sem lehet a NAV-nál nyilvántartott köztartozása. (5 ezer forint alatti köztartozás nem probléma.)

Egyikük sem szerepel a KHR rendszerben (régi nevén BAR lista) meg nem fizetett adósság, vagy bankkártyás visszaélés miatt.

Van egy sokakat sokkoló csavar a dologban

Sok pár azt hiszi, hogy ha a jogszabályban olvasható feltételeket teljesíti, akkor már semmilyen akadály nem állhat közéjük és a szuperolcsó, akár 10 millió forint összegű hitel közé. Ebben azonban nagyon tévednek, ugyanis a bankok saját feltételeket szabhatnak, végtére is ők viselik a hitelezés kockázatát.

Ezek a feltételek pedig pénzintézetenként különbözőek. Hogy miken bukhat el az igénylés? Például van bank, amelyik 18 éves kortól hitelez, de olyan is akad, ahol 23 év a korhatár, de az elvárt minimális jövedelem sem azonos mindenütt.

Fontos különbség az is, hogy a bankok egy része a kedvezményes havi törlesztőt veszi figyelembe a JTM – jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutató – számítás során, míg másutt azt a havi törlesztőt nézik, ami akkor lenne, ha nem születne gyerek az első 5 évben, vagy valami miatt a pár elveszítené a kedvezményt. Emiatt pedig az egyik banknál több, míg a másiknál kevesebb hiteltörlesztőt bír el ugyanazon jövedelem.

Gond lehet a hitelmoratórium is

És van még egy nem várt fordulat, ami sokak számára elutasítást jelent. A bankok egy része ugyanis nem ad Babavárót akkor, ha a pár bármelyik tagjának van hitelmoratóriumban lévő hitele. Azonban nem minden bank jár így el, ezért, ha van moratóriumos hitel, akkor mindenképpen olyat kell keresni, ahol ez nem jelent gondot.

Megoldás lehet persze az is, ha kilépünk a moratóriumból és folytatjuk a törlesztést, ekkor ugyanis a szőrösebb szívű pénzintézetek is megenyhülnek. Ha egyébként tudnánk törleszteni, akkor pénzügyileg is hasznos kilépni a moratóriumban, ugyanis a meg nem fizetett kamatot utólag ki kell fizetnünk, a futamidő pedig annál jobban nő majd, minél tovább élünk a lehetőséggel.

A moratóriumban maradóknak azonban legyenek óvatosak, hiszen idővel a szüneteltetett hitelt is el kell kezdeni törleszteni, ha pedig a kamat közben emelkedett, akkor bizony magasabb havi fizetni valóra kell készülni. Ezért a Babaváró igénylése előtt mindenképpen fel kell mérni a család teherbíró képességét!

Ugyanakkor a Babaváró akár egy moratóriumos hitel kiváltására is felhasználható, ami mindenképpen pénzügyi előnyt jelent, hiszen a Babavárónál olcsóbb kölcsön aligha létezik a piacon. Van azonban bank, amelyik kiváltásra nem ad Babavárót, ám szerencsére a többségnél ez a megoldás működőképes.

Még egy jó hír: itt a gyorsított Babaváró igénylés!

Sok pár keresi meg a Bankmonitor független pénzügyi szakértőit azzal, hogy elutasította a bank a Babaváró igénylésüket, és mit tehetnek most, hiszen ezt csak egyszer lehet igényelni.

A jó hír az, hogy a Babaváró valóban egyetlen alkalommal vehető fel, ám az igénylés többször is beadható. Vagyis, ha valamely bankspecifikus feltétel miatt utasítják el a párt, akkor jó esély van rá, hogy máshol még sikerrel járhatnak.

A helyzet legfeljebb akkor kritikus, ha már úton van a baba, hiszen a hitelfelvételnek meg kell előznie a születést. Éppen ezért célszerű azonnal olyan hitelszakértőhöz fordulni, aki jól ismeri a bankok aktuális bírálati szempontjait, így nagyobb az esély a gyors sikerre.

Ha pedig nagyon szorít az idő, az online igényelhető Erste Babaváró hitel lehet jó megoldás, esetén 10 nap helyett 3 napon belül meglehet a hitelbírálat, ezt követően pedig már gyorsan aláírható a hitelszerződés.