2016 óta először jelent meg új száma Britney Spearsnek

A pénteki debütálás előtt napokkal Elton John már spoilerezett belőle egy cannes-i étterem teraszán, de most teljesen egészében is meg lehet hallgatni a Hold Me Closert, amit Britney Spears Elton Johnnal közösen készített, és ami gyakorlatilag a brit énekes 1972-es Tiny Dancer című számának egy diszkósított feldolgozása.

Hogy klip készül-e hozzá, arról egyelőre nincsenek hírek.

Ami biztos, hogy Spears a 2016-os Glory című albuma óta nem jelentetett meg új zenét. 2007-es idegösszeomlása után 2021 novemberéig élt apja felügyelete alatt. 2021 júniusában Britney Spears egy nyilvános bírósági meghallgatáson először beszélt helyzetéről, és kérvényezte, hogy szüntessék meg a gyámságát. Az apja gondnoksága alatt töltött éveket emberkereskedelemhez hasonlította, és úgy fogalmazott, „kínos és demoralizáló”, amin keresztülment, állítása szerint többször fenyegették a gyerekei elvesztésével, begyógyszerezték, és sokszor akarata ellenére dolgoztatták.

„13 évig éltem gyámság alatt. Ez nagyon hosszú idő, hogy egy olyan helyzetben legyél, amiben nem akarsz. Őszintén szólva minden egyes napért hálás vagyok, ahogy azért is, hogy van saját kulcsom a saját autómhoz, hogy újra független lehetek, hogy nőnek érezhetem magam, hogy van bankkártyám, és újra láthatok készpénzt, amiből vehetek gyertyát” – mondta Spears novemberben, azután, hogy egy Los Angeles-i bíróság megszüntette 13 éve tartó gondnokságát.