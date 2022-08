Egy sörfesztivál, ahova nemcsak a sörimádóknak érdemes ellátogatniuk

Idén, 2022-ben is megrendezik a Belvárosi Sörfesztivált, ami megannyi változás és váratlan esemény ellenére egyszer sem maradt el az elmúlt hat évben. A szervezők a kezdetek óta évről évre azon dolgoznak, hogy platformot teremtsenek a hazai kézműves sörfőzdéknek a megjelenésre, mindemellett igyekeznek növelni a fesztivál minőségét látogatói szempontból is. A Belvárosi Sörfesztivált idén is a Szabadság téren rendezik meg augusztus 30. és szeptember 4. között.

Festival Hippie

A SPAR Sörház standjainál magyar kézműves és kisüzemi söröket kóstolhatnak meg a látogatók, köztük a fesztivál hivatalos sörét, a Festival Hippie-t is, amely szintén elérhető a SPAR és INTERSPAR üzletek kínálatában.

A Festival Hippie-t a sörrajongók készítették el - több ezren szavazták meg végleges formáját. Az ő kívánságaik alapján született meg ez a szűretlen, arany színű, búzamalátától könnyed testű felsőerjesztésű sörkülönlegesség. A frissítő, könnyű nyári IPA-t tovább fűszerezték: amerikai és ausztrál komlók (El Dorado & Ella) és egy igazi kísérleti komlókülönlegesség, a HBC586 adják jelenlegi, harsányan trópusi gyümölcsös, citrusos illatait, ízeit. A klasszikus komlókeserű mellett a grapefruit, mangó, ananász aromái pörgetik tökélyre ezt az igazi fesztiválsört.

De mi van azokkal, akik alapvetően nem szeretik a sört?

Hogy nekik miért érdemes ellátogatniuk a Belvárosi Sörfesztiválra, arról az egyik főszervezőt, Kurucz Gergelyt kérdeztük. Szerinte „a Belvárosi Sörfesztivál alapvetően egy laza, közösségi gasztroesemény, ahol természetesen a söré a főszerep, de a sör mellett megtalálható egy minőségi borkínálat is, illetve tizenpár food truck”.

Úgy gondolja, hogy „azok, akik nem szeretik a sört, leginkább a keserűsége és a szaga miatt nem kedvelik”, de szerinte egyértelmű, hogy „a gyümölcsös sör jó kezdésnek”. „Itt nem a szirupozott lager sörökre gondolok, hanem a valódi gyümölcsökből készült nagyon komoly sörökre. Ezek nagy élményt tudnak nyújtani azoknak is, akik nem szeretik a sört, mert ízükben semmi közük nincs a sörhöz.”

Azoknak, akik nem szeretik a „sörízű sört”, javasolta még az IPA-t, ami egy „sokkal illatosabb, ízletesebb, ízgazdagabb sör”. „A fesztivál hivatalos söre, a Festival Hippie is egy ilyen IPA. Nem az volt a cél, hogy egy nagyon mainstream sört csináljunk, mert én azt gondolom, hogy a SPAR állásfoglalása is egybeesik a sörfesztivál állásfoglalásával, miszerint mi a jó minőségű, kisüzemi söröket támogatjuk ezen a rendezvényen, hogy még jobban fejlődjön a magyar sörszcéna. Nem egy egyszerű világos sört akartunk csinálni, a szavazók is egy illatos, gyümölcsös, ananászos ízvilágú, 6 százalék körüli IPA-t szerettek volna kóstolni, és mi ezt főztük le. Eddig nagyon nagy a sikere a boltokban, jók a visszajelzések.” A Festival Hippie-t augusztus 30-tól lehet megkóstolni a Szabadság téren, de aki nem tud addig várni, megtalálhatja ezt a különleges IPA-t a SPAR üzleteiben is.

Persze előfordulhat, hogy valakit még ez az IPA sem győz meg. Annak Kurucz szerint érdemes a New England IPA-kkal kísérleteznie, amelyeknél „nem érezni az IPA keserűségét, csak az édeskés ízvilágát, mert pont a komló keserűsége hiányzik belőle”.

De ott vannak még opciónak a savanyú sörök is, amelyek rengeteg gyümölccsel készülnek. Kurucz szerint „ezekben nagyon jól lehet a gyümölcs ízét érezni, de a savanyúságuk miatt ez egy nagyon megosztó kategória”. Akik pedig igazán különlegesre vágynak, kóstolják meg a fekete söröket, vagyis az imperial stoutokat, amelyek „általában már magasabb alkoholtartalommal bírnak és nagyon testesek”. Kurucz Gergely szerint „azok például, akik a komoly rumokat és whiskey-ket szeretik, az ilyen rumos hordóban érlelt 11 százalékos fekete sört desszertsörként is fogyaszthatják”.

A hazai kisüzemi főzdék támogatása

Ahogy Kurucz is elmondta, a SPAR-ral együtt a hazai kraft sör piac támogatásáért a Belvárosi Sörfesztivál kiemelt célja, hogy támogassa a hazai kisüzemi főzdéket. A SPAR hosszú évek óta elkötelezetten törekszik arra, hogy a hazai kisvállalkozások minőségi kézműves termékeit közelebb hozza a fogyasztókhoz: ennek egyik jó példájaként felkarolta és ösztönzi a magyar kisüzemi sörfőzdék egyedi ízű, különleges termékeinek megjelenését az áruházlánc polcain, amivel a minőség alternatíváját nyújtja a mennyiségi fogyasztás helyett.

Öt év alatt megnégyszereződött a kisüzemi sörök forgalma és az értékesítés nagyságrendje a SPAR-csoport üzleteiben. Ehhez jelentős mértékben hozzájárult a változatos termékkínálat: a piaci igényeknek megfelelően igyekeznek fejleszteni a nagy- és kisüzemi sörválasztékot, hogy a vásárlók mindig megtalálják számukra legjobbat, akár az ízlésükről, akár a pénztárcájukról legyen szó.

A SPAR-üzletekben tavaly eladott sörök közül minden ötödik kisüzemi, kézműves, úgynevezett kraft sör volt, míg ez a részarány 2018-ban ennek csupán mintegy a fele volt. A SPAR Magyarország az elmúlt egy évben 392 féle sört értékesített, ebből 156 fajta már hazai kisüzemi ajánlat volt, ami a teljes választék 40 százalékát tette ki. Annak ellenére, hogy nem napi fogyasztási cikkről van szó, nagyon sokan vásárolnak kisüzemi sört ünnepnapokra, különleges alkalmakra, ajándéknak – vagy akár kóstolgatásra, összehasonlításra saját társaságba. A kisüzemi sör a legtöbbeknél közösségi élmény, és ezt az élményt kívánja évről évre erősíteni a Belvárosi Sörfesztivál is.

Az idei Belvárosi Sörfesztiválon az eddigi évekhez hasonlóan több mint 250 féle sörkülönlegességre, széles foodtruck kínálatra és remek hangulatra számíthatnak a rendezvényre látogatók. De az izgalmas sörök mellett a rendezvényre pódiumbeszélgetésekkel is készül a SPAR Magyarország a sörszakma neves képviselőinek részvételével. Megtudhatjuk majd, hogy miért az IPA a legnépszerűbb kisüzemi sörtípus, de arra is válaszokat kaphatunk, hogy melyek lesznek a 2023-as sörtrendek a világon és itthon.