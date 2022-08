Elhitette, hogy ő a világ legjobb fej főnöke, aztán nőket hálózott be, akik most zaklatással és erőszakkal vádolják

Dan Price, a hitelkártyaadatokat feldolgozó Gravity nevű seattle-i cég vezetője évekkel ezelőtt azzal tett szert nagy hírnévre, hogy saját egymillió dolláros béréről lemondva minden alkalmazottjának évi 70 ezer dolláros fizetést állapított meg. Most azzal került be a hírekbe, hogy lemondott cége vezetéséről, miután szexuális zaklatással, bántalmazással és erőszakkal vádolták. Dan Price a lemondását azzal indokolta, hogy csak így tud „teljes erőbedobással” koncentrálni „a hamis vádak elleni küzdelemre”. Bejelentése után először nem válaszolt a megkeresésekre, majd egy nappal később a New York Times publikált egy cikket, amelyben hosszan részletezték, hogy Price vezérigazgatóként állítólag arra használta fel a hírnevét, hogy „elfedje a magánéletében elkövetett visszaéléseket”. A cikkben megszólalok szerint Price online, majd a való életben is zaklatott nőket, akik azt állítják, hogy fizikailag és érzelmileg is bántalmazta őket.



Price a New York Timesnak küldött közleményében tagadta a vádakat, azt írta, „soha senkit nem zaklatott fizikailag vagy szexuálisan”, és hogy „a vádak a nőkkel szembeni helytelen viselkedéséről egyszerűen hamisak”.

De kezdjük az elejéről: ki ez a Dan Price, hogyan lett ünnepelt online híresség, és hogy jutott el odáig, hogy több nő is zaklatással és erőszakkal vádolja – köztük a volt felesége is? Amikor Price 2015-ben bejelentette a 70 ezer dolláros fizetéseket, azt mondta, addig fogja alacsonyan tartani a saját bérét, amíg a nyereséget vissza nem szerzi. Hónapokkal később már a saját lakását is kiadta, mert nem tudta eltartani magát, közben felmondtak a legjobb dolgozói, amiért az alulképzett és lusta alkalmazottak is annyit kerestek, mint ők. Nem sokkal később beperelte őt a cégben kisebbségi tulajdonos testvére, Lucas Price, amiért Dan cégvezetőként az előző évi profit felélésével megfosztotta őt a kisebbségi tulajdonosnak járó jövedelemtől.

Mindeközben Price mégis szépen felépítette a mára már több mint 700 ezer twitteres követője körében az alkalmazottait nem kizsákmányoló, jó fej főnök imidzsét, akit nemcsak munkaügyi aktvistaként lehet szeretni, de azért is, mert sablonosan könnyen befogadhatóan beszél a munka és a magánélet egyensúlyáról. Délutáni talk show-kban szerepelt sztárként, 2020-ban ő mutatta be Seattle-ben Andrew Yang demokrata párti elnökjelöltet, Robert Reich volt munkaügyi miniszter pedig „Amerika egyetlen erkölcsös vezérigazgatójának” nevezte. Ezek után nem volt nehéz a rajongói körében ismerkednie.

Kacie Margis először 2020-ban találkozott Dan Price nevével. A New York Times cikke szerint megtetszett neki a világnézete, és az, ahogy kritizálta más üzleti vezetők túlkapásait, illetve arroganciáját. Az is imponált neki, ahogy az egyenlőtlenségekről, a mentális egészségről vagy a nők helyzetéről beszélt.

Miután Margis lájkolta Price egyik posztját, a férfi üzenetet írt a nőnek: „Boldog Valentin-napot, szépség!” A nő sokáig figyelmen kívül hagyta az üzenetet, csak közel egy évvel később válaszolt, miután egy a barátaival közös csetbeszélgetésben szóba került Price. Margis akkor azt írta neki: „Csodálatos vagy.” Elkezdtek beszélgetni, egy idő után személyesen is találkoztak, három hónapig randiztak, aminek a vége egy nemi erőszakkal kapcsolatos vád lett.

A kaliforniai Palm Springs rendőrsége augusztus 15-én közölte, hogy Margis ügyét továbbították a helyi ügyészséghez, és vádemelést javasoltak, amiért Price állítólag megerőszakolta a kábítószer hatása alatt álló nőt. De nem ez az első ügye Price-nek ebben az évben: seattle-i ügyészek még az év elején emeltek vádat ellene testi sértés miatt.

Erőszak és ajándék Tesla

Margis azt mondja, hogy bár Price-szal kapcsolatban voltak a figyelmeztető jelek, azokat nem vette észre. Amikor rákeresett a nevére, leginkább a saját közösségi oldalait lehetett látni, illetve őt ajnározó kommenteket és sztorikat. A 2015-ös béremelése utáni ügye, illetve az, hogy felesége családon belüli erőszakkal vádolta meg, valahogy soha nem került előtérbe.

A New York Times szerint Price a közösségi médiában felépített népszerűségének köszönhetően kente el múltbéli ügyeit, majd ennek köszönhetően tudott online nőket megkörnyékezni. A cikk szerint Margis csak egyike annak a több mint egy tucat nőnek, aki azt állítja, Price valamilyen formában bántalmazta vagy zaklatta.

Price azt mondta, néhány évvel ezelőtti válása békés volt, 2015-ben azonban a volt felesége, Kristie Colón egy TEDx-előadásban arról beszélt, hogy a férfi bántalmazta őt kapcsolatuk alatt. Colón a naplójából olvasott fel részleteket, amelyek szerint férje gyomron ütötte és felpofozta, egyszer pedig az autóba is bezárkózott, mert attól félt, hogy „megint a földhöz vágja, vagy megpróbálja vízbe fojtani az emeleti fürdőszobában, ahogy tette azt korábban is”. A New York Times erről a TEDx-es előadásról most egy pár másodperces részletet közzétett, azonban a teljes videót soha nem hozták nyilvánosságra. Úgy tudni, Price az egyik alkalmazottját kérte meg arra, hogy a beszéd helyszínéül szolgáló Kentucky Egyetemet megkeresve megkérje őket, hogy a felvételt ne tegyék közzé, mert „rágalmazó lehet”.

Colón előadásáról mégis készült egy cikk, Price pedig elveszített egy 500 ezer dolláros könyvszerződést. Aztán a munkatársainak elmagyarázta, hogy ő valójában „megvédte” volt feleségét, akinek „volt egy időszaka, amikor sok gondja volt, és őrülten viselkedett”. Később ez a sztori is elcsendesedett. Price neve legközelebb 2016-ban került elő, amikor alkalmazottai meglepték őt egy királykék Teslával. Később a cég marketingosztályán dolgozó egyik alkalmazottja azt állította, az egész teslás ajándékot Price találta ki, hogy felfigyeljen rá a sajtó.

De olyan is előfordult állítólag, hogy térdműtétje után, amikor ágyban feküdt, az alkalmazottaival a hálószobájában nézetett meg egy dokumentumfilmet Anthony Weinerről – akit elítéltek, amiért szexuális tartalmú üzeneteket küldött egy 15 éves lánynak –, majd a film után azt kérdezte a dolgozóitól, mit tanultak a negatív hírek elnyomásáról.

Később az is kiderült, hogy a közösségi médiában megjelent hangzatos posztjait sem ő, hanem egy szellemiró fogalmazza meg, nevezetesen Mike Rosenbert, aki azután mondott fel a Seattle Timesnál, miután szexuális tartalmú üzeneteket küldött egy brooklyni kolléganőjének.

Dan Price mindenhol a jó, sőt a tökéletes főnök szerepében villogott, de a neki dolgozók szerint ez az imidzs, ami táplálta a tekintélyét és vonzotta a nőket, csak „káprázat” volt. Több alkalmazottja szerint kiszámíthatatlan volt, hogy Price épp miként fog viselkedni, és bizonyos helyzetekre hogyan reagál. Egyikőjüknek végül az orvosa javasolta, hogy „a saját mentális és fizikai egészsége miatt” mondjon fel, mivel a Gravitynél egész egyszerűen „ellenséges” a környezet.

„A volt feleségemnek sem hittek, neked sem fognak”

Margis és Price három hónapja randiztak egymással, és épp Palm Springsben, egy hotelben voltak, amikor Price egy reggel közölte vele, hogy menjen ki a szobából, mert telefonálnia kell. Egyszerűen kizárta a nőt, akin csak egy bikini volt, majd csak órákkal később ment oda hozzá a medencénél, és amikor Margis nem engedte, hogy Price megcsókolja őt, az kifakadt, lehordta a nőt, hogy nem érti őt, és különben is, neki „milyen nehéz ebben a világban ilyen intelligens emberként”.

Margis ezután visszament a szobába, ahol kannabiszt fogyasztott az álmatlansága miatt, Price pedig szexet kezdeményezett, de a nő azt mondta, inkább lefekszik aludni. A rendőröknek később azt mondta, már aludt, de érezte, hogy Price beléhatol, viszont nem akart felébredni, és úgy tett, mintha aludna, mert félt, hogy Price megöli, ha ellenkezni mer. Pár perccel később Margis kiment a fürdőbe, majd szembesítette a tettével Price-t, aki mindent tagadott. Margis elmondta, hogy érezte a fájdalmat, és spermát is talált, de Price azt mondta, csak az ujjait használta, majd később ezt módosította arra, hogy csak a pénisze „hegyét”. A rendőrségi jelentés szerint Price ezután szóba hozta a volt feleségét, Colónt, miszerint neki sem hitt senki, „mert olyan, amilyen”, és azt mondta Margisnak, hogy neki sem fog hinni senki. A nő másnap reggel elmenekült a hotelből, rendőrségi feljelentést tett, majd kórházba ment, hogy ott megvizsgálják és látleletet vegyenek. Napokkal később felvette a kapcsolatot Price volt feleségével, közölte vele, hogy a férfi megerőszakolta, és elhisz mindent, amit Colón állított. a New York Times cikke szerint nem ez volt az első eset, hogy nők keresték meg őt, azt állítva, hogy Price bántalmazta őket. Végül Colón összekapcsolta Margist egy Doug Forbes nevű férfival, aki évek óta vezetett egy blogot Price ügyeiről. Végül ő írta le, hogy mi történt Margisszal.

Margis története után több nő is jelentkezett, Forbes ezek után még több névtelen beszámolót tett közzé, a nőket pedig bemutatta egymásnak. Köztük volt egy Seattle-ben dolgozó fitneszedző, Serena Jowers, akinek szintén azután írt üzenetet Price, hogy a nő lájkolta néhány posztját. Jowers elmondása szerint Price a harmadik randijukon már pornóvideókat mutogatott neki, és bár ő nem akarta, a férfi erőszakoskodott, hogy szexeljen vele, majd észrevette, hogy miközben az egyik kezével fogdossa, a másikkal a telefonját tarta és videózik. Később három másik nő is arról számolt be, hogy Price titokban filmezte őket.

Egy a nevét nem vállaló nő azt mondta, Price meghívta őt a jachtjára, ahol mint kiderült, „egész háreme” volt, olyan nőkből, akiket szintén az Instagramon ismert meg, és „elvárta tőlük, hogy szórakoztassák”. A nő azt mondta, Price azon az éjszakán háromszor is szexelt vele a beleegyezése nélkül. Elmondása szerint amikor veszekedtek, Price a nő ujjára tett egy pulzusmérőt, majd közölte vele, hogy mivel magas a pulzusa, „irracionális” a viselkedése, és az is, amit mond.

Ha előzőleg flörtölél vele cseten, akkor az már nem lehet később erőszak

Szintén Instagramon ismerkedett meg az akkor 24 éves Shelby Alexandra Hayne-nel is, akinek 2019-ben üzent először: „Csodálom a kalandvágyó szellemedet”, „És szuper dögös vagy, LOLzzz”. Majd elkezdtek beszélgetni. Price azonnal találkozni akart, de Hayne ellenkezett, néhány hónappal később azonban a férfi újra találkozót kért. A nő végül belement, remélte, hogy Price segíthet neki a kapcsolataival, és esetleg tanácsokat ad neki, és a pasijával együtt úgy döntöttek, hogy akkor is elmegy a találkozóta, ha Price randiként tekint arra.

Elmentek vacsorázni, ahol Hayne szerint végig a politikáról beszélgettek, majd a későbbi rendőrségi jelentések szerint miután Hayne telefonján nem működött az Uber-alkalmazás, Price szólt neki, hogy amíg újra letölti, üljön be mellé a Teslába. Az autóban aztán Price megpróbálta megcsókolni, és közben megragadta a torkát. Hayne a rendőrségnek úgy fogalmazott, miután visszutasította, Price „átváltozott”.

Ezután Hayne felhívta a pasiját, de úgy tett, mintha a testvérét hívná, közben az erősen ittas Price pedig már elindult az autóval, és egy parkolóházba ment, ahol először a legfelső emeleten körözött, majd megállt, és újra torkon ragadta a nőt. Végül elengedte, közölte, hogy részeg, és lefeküdt aludni a hátsó ülésre. Addigra odaért a nő pasija, Hayne pedig rendőrségi feljelentést tett.

Hayne azt mondta, az ügyész közölte vele, elképzelhető, hogy ejtik a vádakat Price-szal szemben, miután látták az üzenetváltásaikat, amelyek között voltak „flörtölős” tartalmú beszélgetések is. Májusban végül valóban ejtették a szexuális indíttatású testi sértés vádját, a továbbiakban csak gondatlan vezetés és testi sértés miatt vádolják Dan Price-t. Ebben az ügyben októberre tűzték ki a tárgyalást.

Dan Price nyár közepén tért vissza a Twitterre, ahol rögtön kapott félmillió lájkot. Utolsó bejegyzését augusztus 18-án tette közzé, ebben közölte, hogy lemond cége vezetéséről.

(Címlapkép: Instagram/Dan Price)