Rétvári: Az internet korában nem lehet azt mondani, hogy a Fidesz-KDNP végighazudta a választást, mert 2 perc alatt minden kiderül

Kormánypárti fesztiválokon olyasmi is előfordulhat, amire évek óta alig akad példa: fideszesek leülnek vitázni ellenzéki politikusokkal. A tihanyi Tranzit rendezvénysorozaton idén a KDNP-s Rétvári Bence például Márki-Zay Péter volt miniszterelnök-jelölttel, hódmezővásárhelyi polgármesterrel beszélgetett. Úgy oldották meg a vitát, hogy mindenkinek 25 perce volt beszélni, végig mérték, hogy ki hol tart éppen.

Miért veszített az ellenzék?

Az ellenzék tavaszi sikertelenségének okával kezdték. Márki-Zay azt mondta, egy éve is mondta, hogy lehetetlen küldetés volt, csoda lett volna a győzelem. Márki-Zay szerint soha ekkora forrástöbblet nem volt, és a hazugságkampányok is megtették a hatásukat, az ellenzéki oldalon viszont voltak történelmi eredmények a végeredménytől függetlenül is, például összeszedtek 20 ezer szavazatszámlálót, de az Egységben Magyarországért programjai is nagyon jó volt szerinte.

Rétvári Bence szerint a baloldal taktikát váltott, stratégiát nem: továbbra is Brüsszelből nézték Magyarországot, nem Magyarországból a hatalmi központokat. Rétvári szerint a baloldal mindenfajta erkölcsi gátlását levedlette, még a Jobbikkal is összefogtak, de ez a választóknak kevés volt. Nem véletlen, hogy negyedik alkalommal ilyen nagy többséggel nyert a Fidesz. Lehet a közmédiára fogni, de az ellenfélnek is nagy erőforrásai voltak.

Ma már nem lehet hazudni

Arról, hogy április 3-án mit érzett, Márki-Zay azt mondta, hogy hazugsággal lehet választást nyerni. Amikor erre fújoltak, Márki-Zay azt kérte, adják meg a tiszteletet a meghívottaknak. Azt mondta, senki sem akart óvodásokat átoperálni, háborúba menni, és még a rezsicsökkentést sem szüntették volna meg úgy, mint ahogy a kormány teszi, de a közmédiába sem hívták meg őket.

Rétvári azt mondta, azóta is hívnak be ellenzékieket a közmédiába. Szerinte az, hogy Tusványost szellemi mélypontnak nevezik, nem vezet sehova. Rétvári szerint nem lehet azt mondani, hogy valaki azért jobboldali, mert butább.

Márki-Zay azt mondta, a szellemi mélypont az volt, hogy Orbán még maga is elismerte, hogy nem fajokról, hanem kultúrákról akart beszélni, tehát félreérthető volt.

A polgármester azzal folytatta, hogy a többszörös erőforráskülönbség ellenére is tragikus, hogy olyan hazugságokkal lehetett nyerni, mint amiket reklámoztak, sokkoló volt. Márki-Zay arról, hogy a bukás éjszakáján nem álltak mögé az ellenzéki politikusok, Karácsony Gergely és Donáth Anna ott voltak, de ő kérte, hogy ne tegyék, a családdal kiállni megfelelőbb volt.

Rétvári azt mondta, hogy az internet korában azt mondani, hogy a Fidesz-KDNP végighazudta a választást, nem lehet, mert az internet korában minden 2 perc alatt kiderül, nem lehet erre építeni.

Fenyegető veszély a gyerekek átoperálása

A gyerekek átoperálásáról azt mondta, ez igenis fenyegető veszély, fontos probléma. Márki-Zay azt mondta, hogy ha valaki ilyet lát óvodában, ő lesz az első, aki ott lesz, és megvédi. Rétvári kérdezte, hogy szavazott a népszavazáson, Márki-Zay azt mondta, érvénytelenül, mert egy aberrált népszavazás volt, érvénytelen is lett a népszavazás, de nem lett semmilyen következménye.

Révtári azt mondta, egy irányba ennyien még sosem szavaztak népszavazáson. Rétvári szerint felháborító volt, hogy politikusok arra biztatták a szavazókat, hogy írjanak közönséges dolgokat a szavazólapra, és akkor még őket nevezik provinciális gondolkodásúnak. Márki-Zay azt mondta, senkit nem biztatott erre, de megkérdezte, milyen következménye lett a népszavazásnak. Rétvári szerint továbbra is meg fogják védeni a gyerekeket. Ezen a ponton beállt az áthidalhatatlan nézetkülönbség.

A rezsicsökkentés fenntarthatatlan

Márki-Zay 20 perc után arról beszélt, hogy a címe alapján a ciklus elejéről kellene hogy szóljon a vita, nem arról, hogy mit csinált az ellenzék. Szerinte Orbán hazudott, amikor azt ígérte, változatlan marad a rezsicsökkentés, és nem maradt. Rétvári szerint a rezsicsökkentés továbbra is minden magyar családnak segít. Azt mondta, a baloldal 10 éve mondja, hogy fenntarthatatlan, Márki-Zay szerint Gulyás Gergely is ezt mondja már. Rétvári szerint a baloldal eltörölte volna, a kormány meg az átlagfogyasztásig megvédi. Márki-Zay azt mondta, a piaci ár itthon 750 forint köbméterenként, Berlinben meg 550 forint. Rétvári erre azt mondta, a lakossági piaci ár alacsonyabb. Márki-Zay szerint mégiscsak többet kell fizetni a piaci árért.

Rétvári szerint jobb, ha a magyar emberek kevesebbet fizetnek, aztán a brüsszeli szankciókat hozta fel, amik miatt kilőttek az árak az egekbe. Márki-Zay azt mondta, a szankciókat Orbán Viktor is megszavazta. Erről Rétvári azt mondta, az európai egység fontos, de már látható, hogy a szankciók nem vezetnek eredményre, Európát viszont térdre kényszerítik.

Háborús uszítót védenek a béke nevében

Márki-Zay erre felhozta Kirill pátriárka kivételét a szankciókból, amire Rétvári azt mondta, nem helyes egyházi vezetőkre kiterjeszteni a szankciókat, Márki-Zay viszont azt mondta, egy háborús uszító, aki 4 milliárd dollárt szedett össze, nem érdemel védelmet. Rétvári szerint a cél az, hogy minél hamarabb béke legyen.

Márki-Zay erre azt mondta, a pártiárka háborúpárti, mellette kiállni vállalhatatlan, ettől nem lehet békét remélni. Rétvári Ferenc pápát idézte, majd azt mondta, ezt a háborút a szuperhatalmak tudják leállítani, akik fegyverszállítással szálltak be Magyarországgal ellentétben. Elszomorító, hogy nem békéről, hanem többletfegyverekről beszélnek – mondta.

Orbán küldött katonát Ukrajnába

Márki-Zay arról beszélt, hogy Orbán elment a békemisszióra Putyinhoz, pedig már a NATO-csúcson a támadás napját is megmondták – és nem lett béke. Márki-Zay szerint a szankciók működnek, az orosz gazdaság küszködik, a repülők hamarosan nem tudnak repülni, rádiókat sem tudnak berakni az autókba, és a kínaiak sem szállítanak ma az oroszoknak olyat, ami nekik kell. Rétvári szerint Orbán kompromisszummentes békepárti politikát folytat.

Márki-Zay szerint a pusztításért Putyin a felelős, őt kell megállítani. Senki sem akar aktívan beavatkozni katonákkal. Felhozta Ruszin-Szendi Romulusz tábornok látogatását az ukrán-orosz fronton, Orbán az egyetlen, aki magyar katonát küldött oda. Az nem derült ki, mit keresett ott.

A tanárok fizetése nem EU-s kérdés

Márki-Zay arról beszélt, hogy az ellenzék belépett volna az Európai Ügyészségbe és bevezették az eurót. Rétvári megkérdezte, azok az országok, amik nem léptek be, nem jogállamok-e, Márki-Zay szerint a belépés garancia lett volna a lopás ellen, a csatlakozás csak a tolvajok szuverenitását csökkentené.

Rétvári szerint majdnem minden EU-s országot lenyomta a gazdasági növekedés. Márki-Zay szerint Bulgária után itt a legkisebb a fogyasztás és a tanárok fizetése. Rétvári szerint azon vannak, hogy emelhessék a pedagógusok bérét, de az ellenzék az EU-s támogatások ellen lobbizik. Márki-Zay szerint nincs összefüggés, ha nem ad pénzt az EU, akkor is növelni kell a tanárok bérét, nem erre adják a pénzt. Márki-Zay szerint az óriási infláció idején sem emelnek.

Árstop vs. áfacsökkentés

Rétvári az élelmiszer-árstoppal jött, mire Márki-Zay megkérdezte: „A csirkefarhát árának befagyasztása? Erre büszkék?” Szerinte ilyen csak itt van, esetleg Észak-Koreában. Márki-Zay szerint áfát kellett volna csökkenteni, Rétvári azt mondta, a kormány árstoppárti, a benzinárstop is bevált.

Márki-Zaynak azt mondta Rétvári, hogy odatette Gyurcsány Ferencet meg Dobrev Klárát a listára, a polgármester viszont azt mondta, a hat párt tette őt a lista élére, Márki-Zay azt mondta, ő a programra büszke, és a baloldal vállaljon felelősséget magáért. Arra a kérdésre, hogy lesz-e még egyszer ezeknek a pártoknak a közös listáján, azt mondta, fogalma sincs, nem lát a jövőbe.

Forrás: Tranzit

Márki-Zay szerint az árstop csökkentette a kínálatot, egy ostoba pártállami intézkedés visszahozása történt, sorba kell állni a benzinért a benzinkúton. Ez az intézkedés akkor is hiányhoz vezetett meg most is. Ahogy a rezsicsökkentés, a benzinársapka is fenntarthatatlan. Ő kormányon a legrászorultabbaknak segítene támogatással vagy áfacsökkentéssel, mint Ausztriában.

Azt is mondta, nem háborús infláció és a szankciók következménye az energiaáremelkedés, előtte is kétszámjegyű infláció volt. Rétvári erre azt mondta, most cáfolta most a baloldalt, ami szerint Orbán Viktor hibája az infláció. Márki-Zay azt mondta, ilyet nem mondtak.

Irigység a gazdagok ellen

Azt kérdezte, miért kellett a leggazdagabbaknak adni a legtöbb támogatást a rezsicsökkentéssel, szerinte ez nem a középosztályt védi a lecsúszástól. Rétvári említette, hogy állami támogatásból lehetett napelemet felszerelni az otthonteremtési programmal, amit Márki-Zayék eltöröltek volna: erről a polgármester azt mondta, benne volt a programjukban, hogy megtartják.

Rétvári szerint a baloldali retorika az irigységre épít, ami a gazdagoknak kedvez, azt meg akarják szüntetni, pedig az már jó, ha nem a multihoz megy a pénz. Azt mondta, megyei rendőrkapitányok azt mondják, mióta 2013 óta van helyben munkahely, nem éri meg kockáztatni a bűncselekményt, és nem adóztatja őket agyon az állam. Ezért fontos az adókat alacsonyan tartani és nem a gazdagok ellen hergelni – mondja. Szerinte ez volt 2002-ben is a retorika, és láttuk az eredményét.

Márki-Zay azt mondta, maximálisan egyetért, a választási programjukban csak adócsökkentés volt, például a minimálbért adómentessé tették volna. Márki-Zay azt mondta, Gyurcsány Ferenc Orbánhoz hasonlóan tisztán a politikai életben lett gazdag. Arról, hogy miért volt a listáján, azt mondta, kérte is, hogy legyen látható helyen. Márki-Zay azt mondta, ő érte el, hogy egyetlen közös rendezvényükre se Gyurcsány.

1 millió kivándorló???

A devizahitelesek is szóba jöttek, amiről Márki-Zay Péter azt mondta, ha 250 forint maradt volna az euró, nem vándorol ki közel egymillió ember az országból. Emiatt kinevették, amire Márki-Zay kérte, hogy mondjon egy számot. Rétvári megkérdezte, hogy kinek a számítása alapján mondja ezt. Rétvári szerint ez hitelességi kérdés: miért nem mondott 1,2 milliót vagy 800 ezret. Márki-Zay azt mondta, ne nevessék ki, mire Rétvári azt mondta, miniszterelnök lett volna, erre 200 ezres kerekítési hibát követ el. Márki-Zay szerint többnyire fiatalok mennek el, ez nem vicces, hanem tragédia.

Azt mondta, mondjon egy számot Rétvári, és menjenek tovább. Rétvári szerint egy ilyenért szétszednék őt a Parlamentben. Így akartak kormányozni? – kérdezte. Márki-Zay tovább akart lépni, de Rétvári azt mondta, ő sosem mond hasból számokat, ilyet nem lehet csinálni, ez tiszteletlenség az állampolgárokkal.

Növekszünk, de nem eleget

Rétvári azt mondta, az Eurostat adatai szerint csökkentettük a különbséget Ausztria és Magyarország között, Márki-Zay szerint ha kisebb náluk a növekedés nagyobb bázisról, még mindig nő közöttünk a különbség. Márki-Zay szerint Magyarország növekszik, de sokkal kevesebbet, mint kellene: az egészségügy és az oktatás problémáját kellene megoldani.

Rétvári azt mondta, ellenzéki képviselők adóemelésekről nyújtanak be javaslatokat, Márki-Zay erre azt mondta, Schmidt Mária meg visszaállítaná a sorkatonaságot. Rétvári megkérdezte, hogyan kormányoztak volna, ha mást mondanak az egyes pártok vezetői, mint ő. Rétvári elmondta, hogy Schmidt Mária nem képviselő, Márki-Zay pedig azt mondta, rajta számon kérik a többi párt vezetőinek mondatait, bezzeg rajtuk nem lehet számon kérni az ideológusuk mondatait.

Ha kell, kivágják a fákat

Rétvári erre megkérdezte: az Európai Ügyészségen kívül mi köti őket össze. Márki-Zay erre azt mondta, hogy a klímavédelem, a környezetvédelem is összeköti őket. Rétvári azt mondta, 10 év alatt megnőtt a faállomány, ezzel szemben Karácsony Gergely térkövez és betonoz. Márki-Zay erre azt hozta fel, hogy térkövezésben az Orbán-kormány verhetetlen, a gánti kőbánya sem véletlenül gazdagodik, ráadásul Európában egy kormány sem hozott olyan törvényt a fakivágásról, mint a magyar.

Rétvári szerint fel kell készülni a télre, és ha kell fát és szenet igyekeznek betermelni. Rétvári szerint a kormány igyekszik ráérezni arra, hogy milyen szükségleteik vannak az embereknek. Erről Márki-Zay azt mondta, hogy akkor miért Szerbiának adjuk el a gázt.

Fegyverek Ukrajnának

A háborúról azt kérdezték, hogy Márki-Zay küldene-e fegyvert Ukrajnának. Erre azzal felelt, hogy Orbán Viktor mást mond, amit csinál, fegyvert is kerülőúton küldött, de az olajembargót is megszavazta. Rétvári erre azt mondta, a többieknek megszavazta, Magyarország mentesül. Márki-Zay a fegyverekről azt mondta, Magyarországnak nincs olyan fegyvere, amit eladhatott volna, de a szankciókat jó, hogy megszavazta, ő is megszavazta volna, hogy az EU szállítson fegyvert.

Márki-Zay a politikai jövőjéről azt mondta, azt szeretné, hogy Magyarország egy tisztességes, demokratikus jogállam legyen az EU-ban, ő egy tisztességes jobboldali, magyar, keresztény néppártban részt venne. Addig reméli, hogy a Fidesz sem korrupt módon kormányoz tovább, nem az OMSZ vezetőit rúgja ki a Vodafone-felvásárlásra költi a pénzt, akkor talán nem mennek külföldre százezrek. Rétvári azt kéri, legyen vége a háborúnak, a magyar gazdaság növekedhessen tovább, hogy mindenki újra azt érezze, ha többet dolgozik, előrébb jut. Magyarország legfőbb érdeke, hogy béke legyen és ne legyenek szankciók.

