Több mint 400 ezer otthon vált lakhatatlanná Pakisztánban a heves esőzések és árvizek miatt

Több mint 33 millió embert érintettek az óriási esőzések és áradások Pakisztánban, mondta az ország illetékes minisztere a Reuters hírügynökségnek. Június óta több mint 900 ember halt meg a monszun kiváltotta esőzések és áradások következtében.

A pakisztáni „klímaminiszter” szerint „óriási humanitárius katasztrófával” küzdenek az időjárás miatt.

Fotó: ASIF HASSAN/AFP

Sherry Rehman elmondta, az ország már a nyolcadik monszunidőszakon van túl az idén, „miközben normális esetben az országban csak három-négy ciklusban esik az eső”. A heves esőzések durva árvizeket okoztak, több mint 400 ezer otthon vált lakhatatlanná.

Ez idő alatt körülbelül 184 ezer embernek kellett elhagyni a lakóhelyét, jelentette az ENSZ katasztrófavédelmi szerve, az OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs). Ahsan Iqbal pakisztáni tervezési és fejlesztési miniszter korábban azt mondta, a katasztrófa 33 millió embert, a lakosság mintegy 15 százalékát érinti.

Az esőzések Pakisztán déli részét sújtották a leginkább. Szindh tartományban az átlagos augusztusi csapadékmennyiség közel nyolcszorosa hullott le. (BBC)