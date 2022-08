Szexuális visszaéléssel vádolják Win Butlert, az Arcade Fire frontemberét

Három nő és egy genderfluid személy azt állítja, hogy a Grammy-díjas Arcade Fire frontembere, Win Butler nem megfelelően viselkedett velük – írja cikkében a Pitchfork. Az énekes tagad, szerinte a kapcsolatok beleegyezésen alapultak, de sajnálja, ha viselkedésével megbántott valakit.

Win Butler Fotó: MARKUS WACHE/APA-PictureDesk via AFP

A szóban forgó személyek azzal vádolják Butlert, hogy többször is kihasználta hírnevét 2015 és 2020 között: egyikük azt állította, hogy amikor egy montreali koncerten találkozott Butlerrel, az énekes megragadta az ágyékát, később a falhoz szorította, és „ledugta a nyelvét” a torkán. Butler bevallotta, hogy megérintette az illető combját, de a nyelvledugás szerinte „határozottan kölcsönös” volt.

Az egyik nő azt mondta, 18 éves korában egyszer együtt ivott Butlerrel, ezt követően az énekes többször is „explicit üzeneteket küldött a beleegyezése nélkül”. Az esetek idején 34–39 éves énekes elismerte a sextinget, de azt is elmondta, nem érezte, hogy azok nemkívánatosak voltak. Azt is elmondta, hogy akkor még nem érezte a korkülönbség jelentőségét, de most már belátja, hogy megterhelő lehetett.

Egy másik, Fiona álnéven idézett nő azt mondta, szexuális tartalmú üzeneteket és videókat kapott Butlertől, miután 20 évesen 2017-ben egy koncert után csetelni kezdtek Instagramon. Ezt követően többször is találkoztak. Butler szerint ez a kapcsolat is konszenzuális volt. Fiona azt mondta, az együttlétek rontották a mentális állapotát, és egy találkozás után öngyilkossági kísérletet hajtott végre. Butler szerint Fiona egy évvel később ismét megkereste, hogy sexteljen vele, a nő ezt tagadja. Fiona szerint depresszióját Butlernek (is) köszönheti.

Butler képviselői szerint az énekes elismerte, hogy mind a négy személlyel szexuális kapcsolatban állt, de azt mondta, ezeket nem ő kezdeményezte.

Egy másik nyilatkozatban kitért a vádak részleteire, és elmondta, hogy akkoriban depressziós időszakát élte, és gyakran ivott.

Butler bocsánatot kért mindenkitől, „akit megbántott”, és hozzátette, hogy megpróbál tanulni a hibáiból. „Keményen dolgozom, hogy jobb emberré váljak, akire a fiam büszke lehet. Sajnálom, hogy nem tudatosítottam, milyen hatással vagyok az emberekre (...) elbasztam, és bár nem mentség, továbbra is megpróbálom begyógyítani, ami begyógyítható, és tanulni fogok a tapasztalataimból” – mondta. (TheGuardian)