Karsai György az SZFE-ről történt kirúgásáról: „Nem kell tőlem bocsánatot kérni, csak hagyjanak dolgozni”

Pénteken újabb lépést tett a Színház- és Filmművészeti Egyetem vezetése a régi vezetésből megmaradt oktatók kiszorítására: Rátóti Zoltán rektor kirúgta Karsai Györgyöt, az SZFE doktori iskolájának vezetőjét. Karsai 1996-tól tanított az egyetemen. Először antik színháztörténet-tanárként, 2003-tól egyetemi tanárként oktatott, később a doktori iskola vezetője lett.

Miután kitört az SZFE-ügy, tanárok és hallgatók tömegesen távoztak az egyetemről. Ön továbbra is az egyetem Doktori Iskolájának vezetője maradt, és bár ön is bírálta az új vezetést, akkor azt mondta, nem félti a pozícióját. Mostanáig abszolút nem számított arra, hogy elbocsáthatják?

Ez mindig a levegőben lógott. Számítani nem számítottam rá, de készen álltam arra, hogy bekövetkezhet, ami ellen mit sem tehetek, hiszen ez egy alapítványi fenntartású intézménnyé vált. Most éppenséggel tényleg nem volt várható. Amikor ez a meghívás érkezett a rektori találkozóra, rákérdeztem, hogy mi lesz a téma, hogy fölkészülhessek - hiszen ez azért szokatlan meghívás volt -, és azt a választ kaptam postafordultával, hogy nyugodtan menjek, semmi olyan nem lesz, amire készülni kellene.

Karsai György

Rátóti Zoltánnal volt önnek korábban nézeteltérése, vitája, ami esetleg megmagyarázná az elbocsátását?

A kinevezését megelőzően kivételesen elmentem arra a szenátusi ülésre, amelyen az ő pályázatáról volt szó, és

mint a Doktori Iskola vezetője, elmondtam a szenátus tagjainak, hogy miért tartom teljesen alkalmatlannak Rátóti Zoltánt a rektori pozícióra. Majd amikor őt magát is behívták a terembe meghallgatásra, én is kérdéseket tehettem föl neki, amelyekre finoman szólva nem tudott válaszolni. Ennyi volt az előzetes kapcsolatunk. Utána természetesen az új szenátus, ami szavazógépként működik az új vezetés kezében - amelynek én nem óhajtottam tagja lenni, de különböző okokból belekényszerítettek -, megszavazta. A szenátus ülésein én csak egészen kivételes alkalmakkor, összesen kétszer vettem részt.

A meghallgatása után a rektor úrral nekem személyes kapcsolatom nem volt, egyszer sem beszéltem vele, egészen múlt péntekig. Levelezés volt, aminek időnként a hangneme, mondhatnám, hogy vicces, de inkább alpári volt, szóval nem volt kellemes. Ott szerepelt először ez a mondata, amit úgy látszik, azóta szokásává vált nehéz helyzetekben ismételgetni, hogy „nem tartozom válaszadással.”.

Ezek szerint azóta sem kapott indoklást, még szóban sem, a menesztésére.

Nem, sőt azóta már kezemben van a felmondás, amelyben egy külön bekezdésben az szerepel egy jogszabályra hivatkozva, hogy az indoklástól eltekintek.

Tervez valamilyen munkajogi lépést?

Erről most még semmit nem tudok mondani, az egész nagyon friss.

Miután felállt az egyetem új vezetése, önt és a doktori iskolát hagyták békében dolgozni?

Erős túlzás lenne azt mondani, hogy békén hagyták. Sok támadás érte a Doktori Iskolát, mondhatni folyamatosan, de a munkát végezhettük. Azt mindenképpen el kell mondani, hogy az új vezetés egyik első intézkedése volt, hogy rendkívüli mértékben feljavította a doktori iskola infrastrukturális körülményeit. Olyan terem- és műszaki ellátottságot kaptunk, ami soha nem volt korábban. De közismerten ez a legfőbb érve a modellváltásnak, hogy pénzt hoznak - hogy mi a tartalma, hogy a minőség milyen, amit ezzel megteremtenének, az végtelenül nem érdekli őket. Ettől függetlenül a Doktori Iskola egészen eddig a nyárig megúszta.

Ugyanis nem az én elbocsátásom volt az egyetlen, csak az nem kapott sajtónyilvánosságot: a szenátus egyik napról a másikra, mindenfajta indoklás nélkül leváltotta a doktori iskola habilitációs bizottságának éléről Jákfalvi Magdolna professzort, és a helyére ültették Balázs Gézát. Nála a tudományszaki inkompetencia egészen nyilvánvaló (Balázs Géza nyelvész - a szerk.), egyszerűen beírták a nevét, mint elnök, ami teljesen nonszensz. Kísérletek történtek a doktori tanács átalakítására is, azt első menetben minden további nélkül vissza tudtuk verni. A doktori tanácsból kiemeltek szintén mindenfajta indoklás nélkül három egyetemi tanárt - hiszen nem kötelességük indokolni, mint arra mindig hivatkoznak. Tehát ezek a támadások folyamatosan jöttek, de számunkra az egyetlen fontos dolog a doktoranduszok érdeke volt, és ezt idáig sikerült is védeni.

Mennyiben változik a helyzet az ön menesztésével?

Folyamatban vannak doktori védési procedúrák, amelyekben én természetesen nagyon is érintett vagyok, mint bizottsági elnök, mint opponens, illetve mint témavezető is. És ha az azonnali hatály azt jelenti, hogy ezekben sem vehetek már részt, akkor sok minden legalábbis csúszhat, illetve jelen pillanatban lehetetlenné válik. Ezzel pedig tényleg sérülnek a hallgatók jogai, ami viszont ellentmond még a rektor úrra is érvényes szmsz-nek, mely szerint a legfőbb feladata a hallgatók érdekei fölötti felügyelet.

Hogy az én kirúgásomat hogy lehet összeegyeztetni a hallgatók érdekeinek védelmével, én erre lennék kíváncsi. Mert ha egyszer a kirúgásom a hallgatók érdekeivel összhangban van, akkor ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy én veszélyeztettem a doktoranduszokat, legalábbis veszélyes lehettem volna rájuk nézve. Hány oktató vesz részt a doktori iskola munkájában?

A doktori iskola oktatóit mindig a doktori tanács hívja meg, ez változó. De az állandó kurzusokat Jákfalvi professzor asszony, Stőhr Lóránt és én tartjuk, tehát a kutatásmódszertant és a csoportos konzultációkat. Ezek azok a fontos kurzusok, amelyek megadják az alapokat a doktori dolgozat elkészítéséhez.

A csúszás, amit említett, mennyi idő lehet?

Ez csak föltételezés. Ha maradt egy csepp józanság az egyetem vezetésében, akkor hagyja, hogy én mindennek ellenére részt vegyek ezekben a doktori aktusokban, védési folyamatokban. Nem tudom, hogy ennek mi a legális kerete, de a bizottságok megvannak. Ez legyen a jogászok dolga. Engem ez a része teljesen egészében hidegen hagy, de a hallgatók érdekét ne sértsék.

Nem én vagyok itt a fontos, hanem az a pozíció, amit betöltök ezekben a védési folyamatokban. Azt nem lehet csak így egy héttel előtte keresztbe húzni. Szerdán lesznek már a komplex vizsgák, ahol a háromból kettőben én vagyok az elnök, a harmadikban meg opponens. Ezeket nagyon nehéz lenne hirtelen pótolni. Most minden percben várom azt a levelet vagy telefont, hogy persze, érvényes a kirúgásom, de ezt még végigcsinálhatom. Nem kell tőlem bocsánatot kérni, csak hagyjanak dolgozni.

Ön próbálta megtudni, hogy hagyni fogják-e?

Persze, rögtön feltettem ezt a kérdést Rátóti Zoltánnak, hogy azt tudja-e, hogy ezzel a doktori iskolát hazavágja. Ugye nem kell ismételnem a válaszát?