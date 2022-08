Meghalt az Amazonas egyik legikonikusabb és legmagányosabb indiánja

Brazíliai aktivisták szerint meghalt az Amazonas egyik legmagányosabb lakója, egy őslakos férfi, aki évtizedek óta egyedül élt az erdőben, törzse utolsó élő tagjaként. A férfi, akit csak Índio do Buraco, azaz a vermek indiánja néven emlegettek, sosem volt hajlandó felvenni a kapcsolatot a külvilággal, ha megpróbálták megközelíteni, vagy elmenekült, vagy nyilakkal támadt az idegenekre. Így halálával egy teljesen ismeretlen őslakos kultúra veszhetett el végleg a amazóniai őserdőben.

A férfit egy függőágyban találták holtan a dzsungelben. A holtteste körül színes papagájtollakat találtak elrendezve, amiből aktivisták arra következtetnek, hogy a vermek indiánja készült a halálára.

An isolated Indigenous man known as the “man of the hole” has died in the Amazon; he is thought to be the last of his tribe



