Újabb támadások érték a zaporizzsjai atomerőműnek otthont adó várost

Ismét lövések érték hétfőre virradóra a zaporizzsjai atomerőműnek otthont adó Enerhodar városát, az orosz és az ukrán fél egymást tette felelőssé a támadásért. Enerhodar polgármestere, a városból korábban már elmenekült Dmitro Orlov provokációval vádolta meg az orosz erőket, Moszkvát pedig "nukleáris zsarolással".

Vlagyimir Rogov, Zaporizzsja megye Moszkva-barát katonai és polgári közigazgatási főtanácsának egyik tagja azt közölte, hét sebesültről tudnak, két ember állapota súlyos. Egyúttal azt vette az ukrán erők szemére, hogy a támadással igyekeznek megakadályozni a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szakértőinek közelgő látogatását. Mindkét fél videofelvételeket is közzétett, amelyeken lakónegyedekben lángoló autók láthatók.

Mindeközben Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója hétfői Twitter-üzenetében bejelentette, a szervezet szakértőiből álló küldöttség élén elindult a zaporizzsjai atomerőműhöz.

Az orosz ellenőrzés alatt álló atomerőmű környékéről jelentett támadásokért a felek egymást teszik felelőssé. A létesítmény csütörtökön teljesen leállt, de szombatra két blokkot újraindítottak.

Ezenkívül Dmitro Orlov és az orosz megszálló hatóságok is beszámoltak arról, hogy erdőtüzek keletkezetek a nukleáris létesítmény környékén. Az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Enerhoatom vállalat vasárnapi közleményében arra figyelmeztetett, hogy ha súlyos baleset történne a zaporizzsjai atomerőműnek akár egy energiablokkjában is, a sugárfelhő nemcsak Ukrajna déli részére, de Oroszország déli, délnyugati területeire is kiterjedne. (MTI)