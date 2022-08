Ütközéselkerülő rendszert tesztel a villamosokon a BKV

Innovatív ütközéselkerülő rendszert tesztel villamosokon a BKV, ez veszély esetén figyelmezteti a villamosvezetőket, akik így hamarabb kezdhetik meg a biztonságos fékezést, és elkerülhetik a baleseteket.

A Bosch által kifejlesztett rendszer működését bemutató keddi budapesti sajtótájékoztatón Borbás Péter, a BKV villamosüzem-igazgatója elmondta: évek óta kutatják, hogy milyen módszerek segíthetnek a forgalombiztonság növelésében. Tavaly 365 balesetben volt érintett villamos, ezek közül 47 volt "saját hibás esemény", és mindössze három balesetben történt személyi sérülés.

Fotó: BKV

Szőke Zoltán, a Bosch automatizált vezetés fejlesztéséért felelős alelnöke közölte, a cég által kifejlesztett rendszert fél éve két - a 41-es vonalon közlekedő - Tatra villamosra telepítették. Az autóipar csúcstechnológiáját, kamera- és radarszenzorokat hozták el a városi közösségi közlekedésbe - mondta.

Kitért arra is, hogy a rendszer számos európai országban és Debrecenben is bizonyított már. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ötven százalékkal csökkent azoknak a baleseteknek a száma, amelyekben villamos is érintett - közölte a szakember.

Az ütközéselkerülő rendszert minden sínpályára egyedileg kalibrálják. A kamerarendszer figyeli a villamospálya környezetét, felméri a mozgásokat, a rendszer megpróbálja előre jelezni az esetleges veszélyhelyzeteket. A radarral a sínpályát figyelik, ez képes akár 70-80 méter távolságból lehetséges akadályokat észlelni. Amikor a rendszer akadályt észlel, akkor hangjelzéssel jelez a villamosvezetőnek, aki így időben megkezdheti a biztonságos fékezést - ismertette Szőke Zoltán. (MTI)