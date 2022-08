Élő adásban beszélt politikai nyomásról a debreceni rádiós, majd bejelentette, hogy távozik

Tizenkét évvel ezelőtt azon izgult, hogy hogyan köszönjön be, most pedig azon, hogy hogyan köszönjön el, mondta élő adásban a debreceni Best FM műsorvezetője, Molnár Gina. A Mészáros Lőrinc-közeli csatorna rádiósa hozzátette:

Az utóbbi időben a politikai nyomás miatt sok minden megváltozott. Emiatt rég azt érzem, hogy átutazó vagyok itt, és tovább kell állnom. Az, ahogy a rádió reagált a katás változásokra, megerősítették benne, távoznia kell.

„Míg a kormány azt hangoztatja, hogy a gazdaság kifehérítése a cél, én azt tapasztaltam, hogy bejelenteni senki sem szeretné a dolgozóit. Engem sem fognak, pedig bíztam benne, hogy tizenkét év után nőként, gyermekvállalás előtt ez nem kérdés, ha Magyarország leggazdagabb emberének dolgozom”

- mondta. (Debreciner)