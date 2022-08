Svájc olvadó gleccserei miatt veszélyben Európa vízellátása

Svájc gleccserei az elmúlt alig száz év alatt térfogatuk több mint felét veszítették el, és egy új tanulmány szerint az idei nyári forróság csak felgyorsította az olvadást. Ez nemcsak az ott működő síközpontok számára probléma, hanem azért is, mert ezek a gleccserek elengedhetetlenek Európa vízellátásához.

Két gleccser, a Tsanfleuron és a Scex Rouge az olvadás miatt gyakorlatilag kettévált, és azokon a területeken, ahol korábban jég és hó volt, most csupasz sziklákat és sarat látni.

Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

A tudósok szerint az alpesi gleccserek évek óta zsugorodnak a globális felmelegedés miatt. Mauro Fischer, a Berni Egyetem glaciológusa, aki a Tsanfleuron és a Scex Rouge megfigyeléséért felelős, azt mondta, minden év tavaszán jégmérő rudakat szokott kihelyezni, amiket aztán nyáron és ősszel is ellenőriz, de idén nyáron júliusra már teljesen elolvadt körülöttük a jég. Szerinte az elmúlt tíz év átlagához képest idén háromszor nagyobb mértékű volt a jég olvadása.

Az olvadás miatt le kellett zárni a hegymászó utakat is, mert a jég összetartó ereje nélkül a sziklák instabillá váltak. De a turizmusnak okozott károknál is nagyobb problémát okoz, hogy nyáron a fokozatosan olvadó gleccserek biztosítják Európa folyóinak vízellátását. Most azonban a fokozatos olvadás elmaradt, kevesebb is volt a jég és a hó, így a folyókba is kevesebb víz jutott.

A németországi Rajnán megszakadt a teherforgalom az alacsony vízszint miatt, Svájcban a túl sekély és túl meleg folyókban elpusztultak a halak, Franciaországban pedig csökkenteni kellett az atomerőművek kapacitását, miután nem volt elég víz a hűtésükhöz.

Samuel Nussbaumer, a Gleccserfigyelő Világszolgálat egy munkatársa azt mondta, az előrejelzések szerint az évszázad végére már csak „3500 méter felett marad némi jég”, ami ha eltűnik, „nem lesz többé víz”. (BBC)