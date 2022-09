A járvány miatt visszaestek a diákok alapvető készségei az Egyesült Államokban

Hét ponttal rosszabbul teljesítettek a korábbi évekhez képest az általános iskolás diákok a központi teszteken matematikából az Egyesült Államokban, ahol ilyen korábban még nem fordult elő. Az Országos Oktatási Statisztikai Központ (NCES) jelentése szerint 2020-hoz képest 5 ponttal romlottak az olvasási készségeik, ilyen mértékű pontszámcsökkenés 1990 óta nem történt. A tesztet kitöltő gyerekek kilencévesek voltak, legtöbbjük negyedikes.

Fotó: JON CHERRY/Getty Images via AFP

"Kiábrándítóak az eredmények" - mondta Peggy G. Carr, a teszteket felügyelő NCES biztosa. "Egyértelmű, hogy a koronavírus-járvány sokkolta az amerikai oktatást, és meggátolta ennek a korosztálynak a tanulmányi előrelépését."

A 234-es matematika átlag az 1999-es átlaghoz közelít, míg a 215-ös olvasás átlag a 2004-eshez.

Carr szerint a jelenség csak egy a lezárások okozta sok visszaesés közül: nőtt az osztálytermi fegyelmezetlenség és az iskolai erőszak, egyre gyakoribb az internetes zaklatás, valamint egyre több iskolás küzd mentális betegségekkel.

Az iskolák 2020 tavaszán kezdtek egyre nehezebb helyzetbe kerülni, miután országszerte bezárták az intézményeket, és a tanulás megszokott menete megakadt. A következő évben diákok millióinak kellett online, sokszor nem megfelelő körülmények között tanulnia. Ugyan tavaly ismét megnyithatták kapuikat, rengeteg iskola újbóli, időszakos bezárásokra kényszerült, és a munkaerőhiány se segített a helyzeten. Számos pedagógus pályafutása legnehezebb időszakának nevezte a járvány két évét.

A jobban teljesítő diákok nyolcvan százalékának volt állandó hozzáférése laptophoz, míg a gyengébbeknek csupán hatvan százaléka számolt be erről. (Via The Washington Post)