Ahogy az EU téli tervei egyre átláthatóbbak, úgy csökken a nagykereskedelmi gázár

21 százalékkal 144 pennyről 114-re csökkent egy köbméter földgáz szállítási ára, miután az EU vezetői egyre kézzelfoghatóbb tervekkel állnak elő arra, hogyan is csökkentenék az energiaválság hatásait télen.

Úgy látszik, egyre több ország vezet be intézkedéseket, Németország múlt héten jelentette be, hogy gáztárolóik készen állnak a télre, és most tervezik bevezetni harmadik energiatakarékossági segélycsomagjukat. Az EU-ban ársapkákat terveznek bevezetni az energiahordozókra. Karácsony Gergely tegnapi posztjában írt Budapest első energiacsomagjáról.

A brit nagykereskedelmi gázárak jövő heti szállítási díjai kilenc százalékkal csökkentek. (Guardian)