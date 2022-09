Liszkay Gábor a KESMA elnökeként tér vissza a kormánypárti média vezetésébe

Liszkay Gábor, a Nemzet-csoport volt szakmai vezetője, Orbán Viktor sajtóbirodalmának egykori vezetője két év szünet után tér vissza a médiába Fotó: Botos Tamás / 444

„A Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány kurátorainak mandátuma augusztus 31-én lejárt. Az alapítói jogok gyakorlója, megköszönve az elmúlt időszak eredményes kurátori munkáját, szeptember 1-i hatállyal kinevezte a következő ciklus kuratóriumi tagjait. A kuratórium elnöke Liszkay Gábor, tagok Szánthó Miklós és Hegedűs Zoltán” - jelentette be csütörtök kora délután szűkszavú közleményében az alapítvány, azaz a KESMA honlapja.

A kuratórium elnöke eddig Szánthó Miklós volt, aki ezen túl rendes tagként szolgálja tovább a médiakonglomerátumot.

Az igazi hír természetesen Liszkay Gábor visszatérése. Liszkay évtizedeken keresztül menedzselte a Fidesz médiabirodalmát, sokáig Simicska Lajos közvetlen munkatársaként és a Magyar Nemzet, valamint a Hír TV közös tartalmi vezetőjeként, egészen 2015-ig, amikor Orbán Viktor és a párt körüli céghálózatot működtető Simicska között ki nem tört a háború.

Liszkay a miniszterelnökkel tartott, és hűségét később a rendszer meghálálta. 2018-ban alapítója volt a KESMA-nak, majd az alapítvány felügyelete alatt működő Mediaworks - minden idők legnagyobb összevont médiavállalatának - első vállalati vezetője lett.

Két évvel később ezzel az üzenettel távozott a vállalat éléről:

„...arra kaptam megbízást a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány Kuratóriumától, hogy az alapító okiratban szereplő célokat szem előtt tartva az alapítvány tulajdonába került médiavállalkozásokból olyan vállalatcsoportot szervezzek, amely képes az üzletileg eredményes és fenntartható működésre.

Mára megvalósult a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány portfóliójának teljes szervezeti és gazdálkodási integrációja. Ennek köszönhetően a tartalmi együttműködésben rejlő lehetőségeket kihasználó sajtótermékeink piacképesebbé és gazdaságosabban fenntarthatóvá váltak. A jövőben a kialakított vállalatcsoport megújult keretei között megkezdődhet az egyes területek működésének további finomhangolása, vállalati kultúrájuk fejlesztése.

A vállalt feladatot elvégeztem, így a megbízásom lejárt. (...) távozom a Mediaworks Hungary Zrt. éléről. Utódomról a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány Kuratóriuma dönt majd.”

Liszkay 2020-ban az alapítói jogairól is lemondott, úgy tűnt, teljesen visszavonul a közéleti tevékenységtől. Ehhez képest kifejezetten meglepő fordulat, hogy most a KESMA vezetőjeként tér vissza.

A visszatérése annak is jele lehet, hogy az eddig alapvetően ernyőszervezetként működő alapítvány működésében érdemi változás áll majd be. A jelen gazdasági körülmények között elképzelhető, hogy a lapbirodalomban további összevonásokra és elbocsátásokra is szükség lehet.

Liszkay Gábor pályaívéről 2018-ban írtunk részletesen.