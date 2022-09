Szijjártó Péter focizik, avagy a Czibor-szobor felszentelése

Halálának 25. évfordulóján felszentelték Czibor Zoltán szobrát Komáromban, írja a Nemzeti Sport. Csák Attila szobrát még a 2019-ben meghirdetett, de a világjárvány miatt félbeszakadt Czibor 90-emlékévsorozat keretében állíttatta a Külgazdasági és Külügyminisztérium (az emlékévsorozat fővédnöke a komáromi születésű Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter), a városi önkormányzat, a MagyaRock Dalszínház és a Monostori Erőd.

Ezért természetes, hogy a rendezvényen ott volt és beszédet is mondott Szijjártó Péter. Az emléknapon Külügyminisztérium–Komárom labdarúgó-mérkőzést is lehetett látni, amit szerencsére meg is örökítettek.

Azt mindenesetre elég szembetűnő, hogy a Nemzeti Sport cikkében több kép van arról, hogy Szijjártó focizik, mint magáról a szoborról és Cziborról.