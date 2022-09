Tömegével zárhatnak be a brit kocsmák az egekbe szökő energiaárak miatt

„Egyetlen nap alatt három törzsvendégünket láttam, akik a csapvizet választották az ebédjük mellé egy korsó sör helyett” - idézi cikke dramaturgiai tetőpontján a Reuters a londoni The Red Lion and Sun nevű kocsma tulajdonosát. A város északi részén lévő neves pub példáján keresztül mutatja be az írás azt a lehetetlen helyzetet, amelybe pár hónap alatt kerültek a koronavírus-válságból éppen csak kilábaló angol vendéglátóhelyek.

„A kocsma éves energiaszámlája idén több mint négyszeresére, 16 000 fontról 65 000 fontra emelkedik” - mondta James Cuthbertson, a The Frisco Group igazgatója, amely a The Red Lion and Sun-t két másik londoni és délkelet-angliai pubbal együtt üzemelteti.

„Évente tehát 50 000 font plusz nyereséget kéne előteremtenünk, miközben a vendégek is inkább otthon maradnak a saját költségeik emelkedése miatt” - mondta a tulaj.

A Cornwall Insight energiaelemző cég adatai szerint a téli új energiaszerződésekről tárgyaló brit kisvállalkozások átlagosan négy-ötszörös áremelkedéssel szembesülnek a két évvel ezelőtti megállapodásaikhoz képest. Így az áremelés, a létszámleépítés, a nyitvatartási idő csökkentése vagy a teljes bezárás között választhatnak. A járvány miatt tavaly mintegy 400 brit kocsma zárt be, pedig akkor állami támogatásban részesülhettek a kényszerű zárvatartás miatt. Hogy most számíthatnak-e állami segítségre a vendéglátóhelyek, arról csak az új miniszterelnök szeptember 5-i beiktatása után dönt a kabinet.

(Borítókép: Vudi Xhymshiti / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP)