Apja és edzője is a 16 éves cseh teniszező fenekét fogdosta, aki szerint ez hazájában normális

A 16 éves cseh teniszező, Sara Bejlek kiesett a US Openről, de most nem emiatt foglalkoznak vele az újságok, hanem mert egy olyan videó készült róla az egyik meccs után, amelyen két férfi is rámarkolt a fenekére. Az apja és az edzője.

Miután Bejlek legyőzte a brit Heather Watsont, odament először apjához, megölelték egymást, apja megpaskolta a fenekét, majd szájrapuszit adtak egymásnak. Ezután Bejlek edzőjével is összeölelkezett, aki szintén megfogta a fenekét. Az erről készült videót rengetegen osztották meg Twitteren, a legtöbben problémásnak és kellemetlennek ítélték a látottakat.

Bejlek azt mondta, ő is látta a videót, szerinte csak „örültek”, majd úgy fogalmazott, hogy „egyesek számára valóban kellemetlen lehet”, de már megbeszélték a csapattal és „többé nem fog előfordulni”.