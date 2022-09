Már hárman meghaltak egy rejtélyes tüdőgyulladás miatt Argentínában

Argentínában a héten már a harmadik ember halt bele egy ismeretlen típusú tüdőgyulladásba, ami eddig kilenc embert érint. A hatóságok már kizárták a covidot és az influenzát is. Mivel mindegyik eset kivétel nékül Tucuman tartomány egy északnyugati részén található magánklinikához köthető, most a vízcsöveket és a légkondicionáló berendezéseket is átvizsgálják.

Fotó: DIEGO ARAOZ/AFP

A rejtélyes tüdőgyulladás harmadik áldozata egy hetvenéves nő volt, akit egy sebészeti beavatkozás miatt vettek fel a klinikára. Az orvosok szerint ő lehetett a „nulladik beteg”. A többi beteg a klinikán dolgozott. Az ő közeli hozzátartozóikat mind megvizsgálták, de náluk nem jelentkeztek a tünetek.



Az ismeretlen betegség első áldozata a klinika egyik dolgozója volt, ő hétfőn halt meg, két nappal később pedig meghalt egy másik dolgozó is. Mindkettőjüknek voltak más alapbetegségei, ahogy a hetvenéves nőnek is.

Az egészségügyi miniszter szerdai tájékoztatóján azt mondta, a betegeknél a covidhoz hasonló tüneteket észleltek, magas lázat, izomfájdalmat és légzési nehézségeket. (BBC)