Piliscsabai polgármester a Kutyapártnak: Nyugi, nem jutnak ebek harmincadjára a klévizi, halarcú buszvárók

„És az is kiderül, hol van a kutya elásva, és ki csinál ebből az ügyből politikát. Segítek: nem a piliscsabai önkormányzat és nem én” - írja Farkas András, Piliscsaba KDNP-s polgármestere Facebookon arra a pénteki hírre, miszerint az önkormányzat milliókért rombolná le azt a piliscsabai két buszmegállót, amelyeket a Kutyapárt festett le.

Farkas azt írja, hogy már hónapokkal korábban megállapodtak a buszmegállók cseréjéről, ezt kommunikálta az önkormányzat, a Kutyapárt aktivistái azonban „tudatosan beelezőve az önkormányzatot”, kifestették a várókat.

A megállót ingyen építené a Nyerges Zsolt és Mészáros Lőrinc tulajdonában levő Publimont kft., csupán a buszmegálló a reklámfelületének használatát kérik, ami a Kutyapárt szerint nagy valószínűséggel a kormánypropagandának fog felületet biztosítani.

Farkas azt állítja, hogy fenyegető hangnemű levelet is kapott péntek óta.

A polgármester arról ír, hogy „Piliscsabán az elmúlt évek lakossági fórumain (..) az egyik leggyakoribb kérdés volt”, hogy mikor cserélik le a buszmegállókat. Elmondása szerint 4-5 céggel tárgyaltak, „mire talált[ak] egy olyan vállalkozást, amelyik nem csak ingyen adja a buszvárókat a reklámfelületért cserébe, de még esztétikus is az a típus, amit letelepítenek”.

Gondolkodtak, hogy mit csináljanak a kutyapártosok által kifestett, helyiek által megkedvelt megállókkal, de a választások előtt azért nem akartak hozzányúlni, mert nem akarták, hogy az ellenzéki pártok politikai hasznot húzzanak belőle. Most viszont mehet a menet: „Szeptember közepén összesen(!) 2 062 480 Ft-ból, tehát nem 4 millióból, ahogy az MKKP hamisan állítja, folytatjuk, amit elkezdtünk, és amit Piliscsaba lakói évek óta várnak: cseréljük az utolsó két buszvárót is. Így végre egységes arculatú, kisvároshoz méltó buszváróink lesznek, ahogy mindig is szerették volna az itt lakók."

Elmondása szerint megkérte a kivitelezőt, hogy a halas buszmegállóknak „kutya baja ne legyen, (...) hátha valami szerepet” tudnak „találni nekik, ha már helytörténeti színfoltok lettek”.

„[M]ás funkciót kapnak. Amint megkeresnek az alkotók ezügyben, együtt kitaláljuk, mi legyen az. Garantálom, nem jutnak ebek harmincadjára.”.(Telex)