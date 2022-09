Büntetőeljárást indítottak a kamcsatkai vulkánon meghalt hegymászók ügyében

A kiemelt ügyekben eljáró orosz Nyomozó Bizottság (SZK) a kamcsatkai vulkánon meghalt hegymászók ügyében büntetőeljárást indított az Extreme Time turisztikai cég vezetőjével és a hegyivezetők egyikével szemben.

Az orosz rendvédelmi hatóságok közölték, hogy a cég igazgatóját Novoszibirszkben őrizetbe vették, a vállalati helységeket pedig átkutatták. A cégvezető és a hegyivezető ellen kettőnél több ember halálát okozó, életet és testi épséget veszélyeztető szolgáltatások nyújtása miatt indult eljárás. Emellett a kamcsatkai hatóságok is nyomozást indítottak a hegymászók halála ügyében, akik nagy magasságból zuhantak le a Kamcsatka-félsziget egyik tűzhányója oldalán. A halottak száma azóta nyolcra nőtt.

Az Oroszország különböző régióiból származó turisták a Kljucsevszkaja Szopka nevű vulkánt próbálták megmászni, ami a 4750 méteres magasságával nemcsak Kamcsatka legmagasabb hegye, de Eurázsia és az északi félteke legmagasabb aktív tűzhányója is egyben. A hegymászók 10 fős csoportja és két kísérőjük szeptember 3-án vágott neki a hegy meghódításának. A csúcstól kb. 500 méterre történt a baleset, a pontos körülményeit egyelőre nem tisztázták. A hegyivezetők egyikének műholdas telefonon keresztül sikerült segítséget hívnia.

A Kljucsevszkaja Szopka 2010-es – egyben 1967 óta az első rögzített – kitörése műholdas felvételen. Fotó: Photo12 via AFP

A katasztrófavédelmi hatóságok szerint a négy túlélő közül ketten 3300 méteres magasságban vannak, ketten pedig 4100 méteren, az utóbbi csoportban egy sérült is van. Az orosz rendkívüli helyzetek minisztériumának egyik Mi-8-as helikoptere hajnalban 1600 méteres magasságba egy 8 fős mentőcsapatot vitt, ami a tervek szerint 12 óra alatt ér el a turistákhoz. Ezzel párhuzamosan egy második mentőcsapat is útnak indult, az időjárástól függően két nap alatt érhetnek fel a bajbajutottakhoz. A mentőegységek 1200 méteren tábort is vernek majd.

A mentési munkálatokat a helyi időjárási körülmények akadályozzák, egy helikopter például a hétvégén az alacsony felhőtakaró miatt nem tudott leszállni. Tovább nehezíti a mentést az erős szél és eső. (MTI)