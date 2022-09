Kipróbált behajtók segíthetnek az MVM-nek a rezsitartozások rendezésében

Megjöttek az első olyan számlák, amelyeken a rezsinövelt árak szerepelnek. Most még nincs is itt a fűtési időszak, de sokakat sokkoltak a befizetendő összegek. A Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információ Szolgáltatók Szövetsége már júliusban jelezte, hogy várhatóan nőni fog a késedelmesen vagy egyáltalán nem fizetett közüzemi számlák aránya. A dráguló energiaszámlák miatt jelentősen emelkedhet az egy főre jutó tartozás összege is.

A legtöbb számlát az MVM-től kapja a lakosság, az állami energetikai cég pedig a követeléskezelést kiszervezte egy magántársaságnak. „A lejárt számlatartozásokat az MVM átadhatja követeléskezelési tevékenység céljából az EX-ID Zrt. részére. Az EX-ID Zrt. telefonon, sms-ben, felszólító levél útján, valamint személyesen keresi fel ügyfeleinket a számlatartozások rendezése érdekében. Az EX-ID Zrt. munkatársai minden esetben fényképes igazolvánnyal és meghatalmazással igazolják, hogy jogosultak a feladat elvégzésére” – olvasható az MVM oldalán.

Szépen prosperáló cég az EX-ID: 2017-ben 861 millió forint bevételük és 58 millió forint nyereségük volt, 2021-ben pedig a 2 milliárd forintos forgalom 491 millió forintos profitot ért, amiből a tulajdonos 490 millió forint osztalékot hagyott jóvá. A cégnek korábban tulajdonosa volt Doszpot Péter exrendőr, az MSZP egykori országgyűlési képviselője, de benne maradt korábbi üzlettársa, Boros Sándor, aki ma a többségi tulajdonos, és korábban szintén rendőrként dolgozott.

„Az EX-ID Zrt. ügyfélszolgálati, értékesítési és követeléskezelési tevékenysége több évtizedes üzleti szférában szerzett tapasztalatot egyesít a legkorszerűbb ismeretekkel, biztosítva a cég folyamatos fejlődését, versenyképességét ezen területek egyre nagyobb ütemben bővülő hazai piacán, kivívva ügyfelei bizalmát és elégedettségét” – szól az EX-ID bemutatkozása. A cég például az Erste Bank egyik követeléskezelő partnere is.

A Napi.hu 2020-as információja szerint az NKM Energia Zrt. kintlévőségeit 4 évig az EX-ID Zrt. hajthatja be, nettó 3 milliárd 518 millió forintért. 2021. január 1-től viszont MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. lett az addigi NKM Energia Zrt. új neve. „A havi ügyféltartozás száma 10 ezer, de ez felmehet 13 ezerre is. A négyéves mennyiség 480 ezer. Havonta 40 magánnyomozást kell végezni, de ez is több lehet annak harmadával. A teljes mennyiség 4 évre, 1920 magánnyomozás” – írta a Napi.hu. Az EX-IM korábban a Főtáv követeléskezelő cégeként is tevékenykedett.

Eddig csökkent a hátralék

A rezsicsökkentés évei alatt csökkentek a tartozások. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) adatai szerint 2013 januárjában földgázszámlája kiegyenlítésével még több mint 800 ezer lakossági fogyasztó esett késedelembe, ez a szám 2022 januárjában 294 ezer volt. A csaknem 30 milliárdos lakossági össztartozás 2022 első hónapjában ennek harmada, kevesebb, mint 9 milliárd forint lett. A villamosenergia-szektorban pedig 2013 januárjában 1,8 millió hátralékos lakossági felhasználót, csaknem 30 milliárd forinttartozást tartottak nyilván. 2022 januárjára a lakossági hátralékosok száma harmadára (652 ezer), össztartozásuk 12 milliárdra csökkent.

A rezsinöveléssel viszont alighanem véget ér ez az időszak. A Magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetségének elnöke már július végén arról beszélt az ATV-nek, hogy a rezsivel kapcsolatos változások új kihívások elé állítják a társasházak kezelőit: „Pillanatnyilag attól tartunk, hogy a rezsidíjak a lakásokon nőnek, és a fizetés csökken. Most nagyon nagy figyelmet kell fordítanunk arra, hogy időben figyelmeztessük a tulajdonosokat a tartozásra és ne engedjük azt, hogy ezek a tartozások nagyon fölhalmozódjanak” - fogalmazott Kaplonyi György.

Az MVM oldalán amúgy szépen levezetik, hogy mikor és hogyan kapcsolják le az áramot. Két felszólító levelet küldenek, ha arra nincs semmilyen reakció, akkor a cég „megrendeli az áramszolgáltatás megszüntetését, a felhasználási hely szerint illetékes elosztói engedélyestől”. Opció még a részletfizetési kedvezmény vagy a fizetési haladék.