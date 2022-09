Óbudán írhatták Habony Árpád és Szalay-Bobrovniczky Kristóf „londoni hírügynöksége”, a V4NA híreit

„A V4 Hírügynökség (V4NA) egy új nemzetközi hírügynökség […] londoni (Egyesült Királyság) székhellyel és központtal […] 50 újságíróból álló hírszerkesztőségünk és gyorsreagálású hírcsoportjaink ott vannak a helyszínen, ahol a vezető sztorik történnek Európában. London, Brüsszel, Párizs, Berlin, Prága, Budapest, Belgrád, Varsó. Ott vagyunk a nap 24 órájában, a hét minden napján. Kivétel nélkül.”



Ezzel a szöveggel hirdette magát saját weboldalán az a hírügynökség, amit Szalay-Bobrovniczky Kristóf jelenlegi hadügyminiszter, akkori londoni nagykövet alapított 2018 végén Londonban. A V4NA Ltd. tulajdonosi szerkezete gyorsan kialakult: a nagykövet jelképes, 3 százalékos hányadot tartott meg, a főtulajdonos a fideszes KESMA holdinghoz tartozó, az Origót is kiadó New Wave Media Group lett, 40 százalék pedig egy Habony Árpád érdekeltségébe tartozó cégé.

A hazai, sőt a nemzetközi média – például a Guardian – is beszámolt annak idején arról, hogy Orbán belső köre brit földön alapított médiavállalkozást. A V4NA neve az elmúlt években jól bevésődhetett a kormánymédia fogyasztóinak agyába, a KESMA-hoz tartozó médiatermékek ugyanis 2019 óta több mint 3000 alakalommal vettek át hírt tőle.

Csakhogy most kiderült, a V4NA önmagáról terjesztett alapállításai egytől egyig minimum megkérdőjelezhetők. Az Átlátszó friss tényfeltáró cikkében leleplezte, hogy

A V4 hírügynökség híreit minden bizonnyal soha nem szerkesztették Londonban. A vállalkozásnak sosem volt több nagy-britanniai alkalmazottja 2-nél.

A híreket korábban is Óbudán, a Globe 3 irodaházban szerkesztették, és jelenleg is Magyarországon írják.

Egy volt munkatárs szerint sohasem volt 50 újságíróból álló hírszerkesztőségük.

Nincsenek tudósítóik szerte Európában.

Azt egy korábbi V4NA-s munkatárs mesélte el az Átlátszónak, hogy London helyett Óbudán dolgozott, illetve hogy nem tapasztalta jelét európai tudósítói hálózat létezésének.

Az Átlátszó az állítólagos londoni szerkesztőség helyén nem talált semmit, cserébe több forrásból is megerősített információkat szerzett arról, hogy a V4NA anyagait mindvégig Magyarországon írták, miközben azokat helyszíni tudósítók által jegyzett hírügynökségi anyagokként tálalta a kormánymédia.

Az Átlátszónak megnyíló egykori munkatárs szerint a Globe 3 irodaházban a szerkesztőség egy nagyobb termet foglalt el, ahol 20-30 munkaállomás volt található. Ezek nagy része mindig kihasználatlanul állt, elbeszélése szerint egyszerre „néhány újságíró” és pár turnusvezető szerkesztő tartózkodott bent, „szinte elvesztek a méretes monitorok mögött” – fogalmazott.

Az Átlátszó riportere Londonban nem talált szerkesztőséget a V4NA által megadott címen, viszont éppen akkor költözött el onnan egy olyan cégregisztrációs vállalkozás, amely például így hirdeti magát:

„Ez a cégalapítási csomag tökéletesen megfelel azoknak az ügyfeleinknek, akik az Egyesült Királyságon kívül élnek. Ideális, ha magas presztízsű londoni címmel törekszel lenyűgözni az ügyfeleidet.”

Kiderült, hogy a V4NA központja több ezer más vállalkozás „központja” volt egyszerre. A regisztrációs cég új épületében a portás megerősítette, hogy „ma hivatalosan valóban itt található a V4NA Ltd. székhelye”.

Az Átlátszó elment a szerkesztőség megadott londoni címére, de nem találták nyomát, hogy az ott működne. Nem tartják kizártnak, hogy az épületben a V4 bérel valamit, de rendes szerkesztőséget nem láttak.

Budapesten arra jutottak, hogy a Mediaworks belső telefonkönyve alapján Tóth Tamás Antal, a V4 főszerkesztője „a Mediaworks Üllői úti székházában található tartalomfejlesztési igazgatóságon szokta a munkanapjait tölteni”. A helyszínen ezt a tényt megerősítették nekik, de Tóthtal végül nem tudtak beszélni.

Az Óbudai irodaház portáján azt mondták nekik, a V4 szerkesztősége korábban valóban ott működött, de már elköltözött.

A kibeszélő forrás becslése szerint Budapesten maximum 20-an dolgozhattak a szerkesztőségben, és nem tapasztalt olyat, hogy bárki is terepen gyűjtött volna információkat, hanem a neten talált híreket írtak át. A V4NA Ltd beszámolói szerint 2019-ben 2, 2020 és 21-ben 1 alkalmazottja volt a cégnek.

A 444-nek már 2020-ban gyanúsak lettek a V4NA anyagai, akkori cikkünkben rengeteg híranyag elemzése alapján erre a következtetésre jutottunk: