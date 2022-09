A Trump-birtokon egy külföldi ország nukleáris képességeit taglaló aktát is találtak

Az FBI egy külföldi kormány nukleáris képességeit leíró dokumentumot is talált a Donald Trump floridai birtokán tartott házkutatáson – írta a Guardian. Névtelen forrásokra hivatkozva azonban nem azonosították, hogy melyik ország katonai védelmét ismertető dokumentumokról van szó.

Donald Trump a turnéja alaszkai állomásán. Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

A Mar-a-Lago nevű rezidencián tartott augusztus 8-i házkutatást szövetségi törvények megsértésének gyanújával kezdeményezték. 11 ezer nem minősített kormányzati dokumentum is a hatósághoz került, és egyéb személyes dokumentumokat, fényképeket, magazinokat, kivágott újságcikkeket, könyveket is lefoglaltak, szerepel a leltárban ruházat/ajándék megjelöléssel is több tétel.

Az például már kiderült, hogy a volt amerikai elnök aktát vezetett a francia elnök magánéletéről.