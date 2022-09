Az Európai Bizottság lecsap az energiacégek extraprofitjára

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdai sajtótájékoztatóján egy ötpontos javaslatcsomagot jelentett be, amivel a bizottság az európai energiapiac biztonsága érdekében vezetne be. Az EUrológus cikke szerint Von der Leyen azzal indokolta a csomagot, hogy bár az EU már sokkal kevesebb orosz gázt importál, mint korábban (a korábbi 40 százalék helyett csak az importált földgáz 9 százaléka jön Oroszországból), a gázpiacok manipulációja miatt az árak továbbra is nőnek, ami a villamosenergia piacára is hatással van. Ezért a bizottság a következő lépéseket javasolja:

Egy stratégia keretében kötelező célokat kell elfogadni az áramfelhasználás csökkentésére, ezzel próbálva elkerülni, hogy a fogyasztási csúcsokban kiugorjon a villamosenergia ára. A bizottság is fölfedezte, hogy bizonyos energiatermelő cégek a kialakult helyzet miatt nagyon komoly extra bevételekre tesznek szert. Ilyenek például az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiaforrásokkal termelő vállalatok. Az ilyen cégek bevételére húznának egy felső határt, az afölötti részt pedig az energiaválságban nehéz helyzetbe került vállalatok és háztartások között osztanák szét. Hasonló bevételi plafont állapítanának meg a fosszilis üzemanyagokból energiát termelő cégekre is. Az ilyen cégek szolidaritási hozzájárulását is kivezetnék, a felszabaduló összeget pedig szintén támogatásként oszthatnák szét a tagállamok. A bizottság segíti majd a tagállamokat, hogy likviditási támogatást adjanak az energiaszolgáltató cégeknek, hogy azok meg tudjanak birkózni a piaci ingadozásokkal; és újabb korlátozásokat vezetnek be az orosz gázra.

Az orosz gáz korlátozásáról szóló tervekről itt írtunk részletesebben. Ez valószínűleg valamilyen rögzített ár bevezetését jelenti, aminél az EU tagállamai nem fizetnek többet az orosz gázért. Emellett az EU-t két területre, egy vörös és zöld zónára oszthatják fel. A zöld zónába kerülhetnek azok az országok, ahol alacsony a függőség az orosz földgáztól, a vörösbe pedig értelemszerűen azok az országok kerülnének, ahol nagy a kitettség az orosz földgáz felé. Ezekben az országokban tovább korlátoznák az orosz gáz árát.